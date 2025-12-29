Зеленский сделал заявление об окончании конфликта после встречи с Трампом

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не будет после начала возможного перемирия отменять военное положение и мобилизацию на Украине. Его цитирует издание "Страна.ua".
Он добавил, что сделает это только после получения гарантий безопасности.
"Перемирие без гарантий безопасности не означает окончание войны. Гарантии должны включать в себя мониторинг и присутствие партнеров и должны быть получены одновременно с договоренностями о завершении войны", — заявил глава киевского режима.
Зеленский заявлял, что предложил Трампу предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет.
Дональд Трамп встретился с Зеленским в воскресенье во Флориде. Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам помощника президента Юрия Ушакова, разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.
Как пишет газета Financial Times, эта беседа вызвала беспокойство среди украинских чиновников. По словам одного из источников, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для него станет тяжелой.
Трамп после встречи заявил, что с киевскими властями удалось достичь взаимопонимания по 95 процентам проблем. Однако вопросы о линии соприкосновения пока не согласованы, но в них есть продвижение, добавил американский президент.
