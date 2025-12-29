Зеленский сделал заявление об окончании конфликта после встречи с Трампом

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не будет после начала возможного перемирия отменять военное положение и мобилизацию на Украине. Его цитирует издание "Страна.ua".



Он добавил, что сделает это только после получения гарантий безопасности.