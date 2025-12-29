Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта после встречи с Трампом - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 29.12.2025 (обновлено: 17:02 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/zelenskiy-2065391864.html
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта после встречи с Трампом
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта после встречи с Трампом - РИА Новости, 29.12.2025
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта после встречи с Трампом
Владимир Зеленский заявил, что не будет после начала возможного перемирия отменять военное положение и мобилизацию на Украине. Его цитирует издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T12:59:00+03:00
2025-12-29T17:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065349239_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_2e71f6caa393e4d565bbf72e073b7fc0.jpg
https://ria.ru/20251229/mema-2065358504.html
https://ria.ru/20251229/putin-2065289835.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065349239_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_6391d44e7c7310a162bc4b79a796e68f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта после встречи с Трампом

Зеленский заявил, что не будет отменять мобилизацию на Украине после перемирия

© Getty Images / Joe RaedleВладимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Getty Images / Joe Raedle
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не будет после начала возможного перемирия отменять военное положение и мобилизацию на Украине. Его цитирует издание "Страна.ua".

Он добавил, что сделает это только после получения гарантий безопасности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
На Западе назвали истинную цель Зеленского на переговорах с Трампом
Вчера, 12:00
"Перемирие без гарантий безопасности не означает окончание войны. Гарантии должны включать в себя мониторинг и присутствие партнеров и должны быть получены одновременно с договоренностями о завершении войны", — заявил глава киевского режима.

Зеленский заявлял, что предложил Трампу предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет.
Дональд Трамп встретился с Зеленским в воскресенье во Флориде. Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам помощника президента Юрия Ушакова, разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.

Как пишет газета Financial Times, эта беседа вызвала беспокойство среди украинских чиновников. По словам одного из источников, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для него станет тяжелой.

Трамп после встречи заявил, что с киевскими властями удалось достичь взаимопонимания по 95 процентам проблем. Однако вопросы о линии соприкосновения пока не согласованы, но в них есть продвижение, добавил американский президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
СМИ забили тревогу из-за сюрприза Путина, который он преподнес Зеленскому
Вчера, 09:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала