В Европе сделали громкое заявление о Зеленском после встречи с Трампом

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Приезд Владимира Зеленского в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным стал бы подтверждением его стремления к мирному урегулированию конфликта, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
Политик также отметил, что урегулирования конфликта необходимо истинное желание положить конец конфликту и перестать рассматривать другую сторону как врага.
В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.
Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.