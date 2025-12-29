Рейтинг@Mail.ru
В Европе сделали громкое заявление о Зеленском после встречи с Трампом
08:58 29.12.2025 (обновлено: 17:01 29.12.2025)
В Европе сделали громкое заявление о Зеленском после встречи с Трампом
Приезд Владимира Зеленского в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным стал бы подтверждением его стремления к мирному урегулированию конфликта
В Европе сделали громкое заявление о Зеленском после встречи с Трампом

Мема: Зеленский должен приехать в Москву для урегулирования конфликта на Украине

© Getty Images / Joe RaedleПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Getty Images / Joe Raedle
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Приезд Владимира Зеленского в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным стал бы подтверждением его стремления к мирному урегулированию конфликта, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Конечно, я хотел бы быть оптимистом и надеяться на положительный результат. Если бы Зеленский посетил президента Путина в Москве, тогда я бы, возможно, поверил в подлинность мирных усилий. Любая встреча за пределами Москвы — это всего лишь иллюзия мира", — написал он.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде, 28 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Принять яд": на Западе рассказали, зачем Зеленского привели к Трампу
Вчера, 06:40
Политик также отметил, что урегулирования конфликта необходимо истинное желание положить конец конфликту и перестать рассматривать другую сторону как врага.
В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.
Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Зеленский удивился словам Трампа о том, что Россия желает Украине успеха
Вчера, 02:05
 
