Зеленский постарается максимально долго держаться за "трон", заявил Косачев
Зеленский постарается максимально долго держаться за "трон", заявил Косачев - РИА Новости, 29.12.2025
Зеленский постарается максимально долго держаться за "трон", заявил Косачев
Владимир Зеленский постарается максимально долго держаться за "трон", фактически сегодня именно он является одним из главных препятствий для достижения мирных... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T06:24:00+03:00
2025-12-29T06:24:00+03:00
2025-12-29T06:24:00+03:00
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский постарается максимально долго держаться за "трон", фактически сегодня именно он является одним из главных препятствий для достижения мирных соглашений, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Обсуждать всерьез, сколько именно продержится у власти Зеленский
, на мой взгляд, лишено какого-либо смысла. Источником власти на Украине
сегодня является не народ, а внешние силы, которые и определены в конституции страны как национальные цели – ЕС
и НАТО
. Как там решат, так и будет.. Не столь важно, как это произойдет – в результате выборов, переворота или других, более жестких сценариев", - сказал политик.
Вполне возможно, полагает Косачев
, что именно Зеленский должен, по задумке кураторов страны, принять непопулярные решения и уйти.
"Однако уже ясно, что он будет держаться за "трон" максимально долго, и, значит, напрямую заинтересован в продолжении конфликта. Фактически сегодня именно он является одним из главных препятствий для достижения мирных соглашений, на что все еще имеет мандат от Брюсселя
и Лондона", - подчеркнул законодатель.
Сенатор отметил, что на этот мандат никак не влияет сам народ Украины, который, к тому же, живет в атмосфере милитаристского угара и жажды мести, выдаваемой за требование справедливости. "Это полностью устраивает нынешнюю власть в стране. Вопрос в том, когда наиграются ее зарубежные хозяева", - сказал Косачев.