Зеленский постарается максимально долго держаться за "трон", заявил Косачев - РИА Новости, 29.12.2025
06:24 29.12.2025
Зеленский постарается максимально долго держаться за "трон", заявил Косачев
Зеленский постарается максимально долго держаться за "трон", заявил Косачев
в мире, украина, брюссель, владимир зеленский, константин косачев, совет федерации рф, евросоюз, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Брюссель, Владимир Зеленский, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Евросоюз, НАТО, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский постарается максимально долго держаться за "трон", фактически сегодня именно он является одним из главных препятствий для достижения мирных соглашений, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Обсуждать всерьез, сколько именно продержится у власти Зеленский, на мой взгляд, лишено какого-либо смысла. Источником власти на Украине сегодня является не народ, а внешние силы, которые и определены в конституции страны как национальные цели – ЕС и НАТО. Как там решат, так и будет.. Не столь важно, как это произойдет – в результате выборов, переворота или других, более жестких сценариев", - сказал политик.
Вполне возможно, полагает Косачев, что именно Зеленский должен, по задумке кураторов страны, принять непопулярные решения и уйти.
"Однако уже ясно, что он будет держаться за "трон" максимально долго, и, значит, напрямую заинтересован в продолжении конфликта. Фактически сегодня именно он является одним из главных препятствий для достижения мирных соглашений, на что все еще имеет мандат от Брюсселя и Лондона", - подчеркнул законодатель.
Сенатор отметил, что на этот мандат никак не влияет сам народ Украины, который, к тому же, живет в атмосфере милитаристского угара и жажды мести, выдаваемой за требование справедливости. "Это полностью устраивает нынешнюю власть в стране. Вопрос в том, когда наиграются ее зарубежные хозяева", - сказал Косачев.
В миреУкраинаБрюссельВладимир ЗеленскийКонстантин КосачевСовет Федерации РФЕвросоюзНАТОМирный план США по Украине
 
 
