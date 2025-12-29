МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский постарается максимально долго держаться за "трон", фактически сегодня именно он является одним из главных препятствий для достижения мирных соглашений, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Сенатор отметил, что на этот мандат никак не влияет сам народ Украины, который, к тому же, живет в атмосфере милитаристского угара и жажды мести, выдаваемой за требование справедливости. "Это полностью устраивает нынешнюю власть в стране. Вопрос в том, когда наиграются ее зарубежные хозяева", - сказал Косачев.