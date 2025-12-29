Рейтинг@Mail.ru
Зеленский удивился словам Трампа о том, что Россия желает Украине успеха - РИА Новости, 29.12.2025
02:05 29.12.2025
Зеленский удивился словам Трампа о том, что Россия желает Украине успеха
Зеленский удивился словам Трампа о том, что Россия желает Украине успеха
Владимир Зеленский удивился, когда президент США Дональд Трамп сказал, что Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T02:05:00+03:00
2025-12-29T02:05:00+03:00
2025
Зеленский удивился словам Трампа о том, что Россия желает Украине успеха

Зеленский удивился словам Трампа, что Россия желает Украине успеха

© AP Photo / Alex Brandon Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский удивился, когда президент США Дональд Трамп сказал, что Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе трансляции пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским во Флориде Трамп заявил, что "Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха". После этой фразы Зеленский удивился - чуть наклонил голову и приподнял брови.
Это была четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде.
Первая встреча в феврале 2025 года закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома. В Палм-Бич, где находится имение Трампа Мар-а-Лаго и гольф-клуб президента США, в воскресенье солнечно, температура поднимется до 25 градусов.
В субботу Зеленский встречался с премьером Канады Марком Карни в Галифаксе, он рассчитывал, что к разговорам подключатся европейские лидеры.
Зеленский якобы напрашивался во Флориду в конце ноября. Трамп тогда сказал, что встреча возможна, только если будет достигнута договоренность об урегулировании.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В мире Россия США Киев Владимир Зеленский Дональд Трамп Стив Уиткофф Запорожская АЭС Российский фонд прямых инвестиций Мирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала