Захарова прокомментировала попытку атаки ВСУ на резиденцию Путина

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Беспрецедентность атаки Киева на резиденцию президента РФ заключается в том, что она произошла на фоне переговоров с США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Беспрецедентность этой атаки заключается в том, что она была развернута во время того, как шли переговоры в США и с участием США... И вот в этот самый момент, когда обсуждаются пункты, когда обсуждаются планы, когда подыскиваются слова, вот эта кровавая оголтелая террористическая шантрапа занимается подрывом мирных усилий, вот в этом заключается беспрецедентность", - сказала Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что США должны отнестись с пониманием к намерениям России пересмотреть свои переговорные позиции после предпринятой Киевом попытки атаки на государственную резиденцию президента РФ. По его словам, президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером заявил, что Владимиру Зеленскому, "слава богу", не были переданы Tomahawk.