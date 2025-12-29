ЗАЭС готова к работе без внешнего электроснабжения, заявил гендиректор

"Мы достаточно подготовлены были к этому режиму. У нас обеспечен запас топлива дизельного достаточный для длительной работы", - сказал Галиев журналистам.

"У нас есть дизель-генераторные установки, которые позволили нам обеспечить собственные нужды, в том числе работу насосов охлаждения, освещение на станции, компьютеров, систем физзащиты и тп. На Запорожской станции плюс к 18 дизельным генераторным установкам, по три на блок, есть еще две общеблочные - все они обеспечили нормальную работу станции в течение 30 дней", - отметил Галиев.