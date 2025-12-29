Рейтинг@Mail.ru
ЗАЭС готова к работе без внешнего электроснабжения, заявил гендиректор - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/zaes-2065403835.html
ЗАЭС готова к работе без внешнего электроснабжения, заявил гендиректор
ЗАЭС готова к работе без внешнего электроснабжения, заявил гендиректор - РИА Новости, 29.12.2025
ЗАЭС готова к работе без внешнего электроснабжения, заявил гендиректор
Запорожская АЭС хорошо подготовлена к работе без источника внешнего электроснабжения, сообщил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T13:40:00+03:00
2025-12-29T13:40:00+03:00
энергодар
днепр (река)
европа
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053156968_0:226:3239:2048_1920x0_80_0_0_5d3f121c6db9faea4fea84bf7f56f202.jpg
https://ria.ru/20251229/aes-2065364889.html
https://ria.ru/20251228/zaes-2065123427.html
энергодар
днепр (река)
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053156968_508:0:3239:2048_1920x0_80_0_0_fad4c4db3b9610646005ce4e3601618f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, днепр (река), европа, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ
Энергодар, Днепр (река), Европа, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
ЗАЭС готова к работе без внешнего электроснабжения, заявил гендиректор

Галиев: Запорожская АЭС готова к работе без внешнего электроснабжения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Запорожская АЭС хорошо подготовлена к работе без источника внешнего электроснабжения, сообщил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев.
В декабре гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС в 12-й раз за время конфликта временно потеряла все внешнее электроснабжение.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
ЗАЭС может быть запущена к середине 2027 года, заявил гендиректор
Вчера, 12:17
"Мы достаточно подготовлены были к этому режиму. У нас обеспечен запас топлива дизельного достаточный для длительной работы", - сказал Галиев журналистам.
Он напомнил, что осенью в результате отключения от внешнего энергоснабжения станция была вынуждена работать в таком режиме 30 суток.
"У нас есть дизель-генераторные установки, которые позволили нам обеспечить собственные нужды, в том числе работу насосов охлаждения, освещение на станции, компьютеров, систем физзащиты и тп. На Запорожской станции плюс к 18 дизельным генераторным установкам, по три на блок, есть еще две общеблочные - все они обеспечили нормальную работу станции в течение 30 дней", - отметил Галиев.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы, заявил директор станции
28 декабря, 02:32
 
ЭнергодарДнепр (река)ЕвропаРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала