ЗАЭС готова к работе без внешнего электроснабжения, заявил гендиректор
РИА Новости
Новости
РИА Новости
Энергодар, Днепр (река), Европа, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Галиев: Запорожская АЭС готова к работе без внешнего электроснабжения
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Запорожская АЭС хорошо подготовлена к работе без источника внешнего электроснабжения, сообщил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев.
В декабре гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
заявил, что Запорожская АЭС
в 12-й раз за время конфликта временно потеряла все внешнее электроснабжение.
"Мы достаточно подготовлены были к этому режиму. У нас обеспечен запас топлива дизельного достаточный для длительной работы", - сказал Галиев журналистам.
Он напомнил, что осенью в результате отключения от внешнего энергоснабжения станция была вынуждена работать в таком режиме 30 суток.
"У нас есть дизель-генераторные установки, которые позволили нам обеспечить собственные нужды, в том числе работу насосов охлаждения, освещение на станции, компьютеров, систем физзащиты и тп. На Запорожской станции плюс к 18 дизельным генераторным установкам, по три на блок, есть еще две общеблочные - все они обеспечили нормальную работу станции в течение 30 дней", - отметил Галиев.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
, рядом с Энергодаром
. Это самая крупная атомная станция в Европе
с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В РФ
ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.