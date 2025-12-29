Рейтинг@Mail.ru
Ушаков: ВСУ использовали БПЛА дальнего действия для атаки на резиденцию - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/vsu-2065504420.html
Ушаков: ВСУ использовали БПЛА дальнего действия для атаки на резиденцию
Ушаков: ВСУ использовали БПЛА дальнего действия для атаки на резиденцию - РИА Новости, 29.12.2025
Ушаков: ВСУ использовали БПЛА дальнего действия для атаки на резиденцию
Киевский режим использовал беспилотники дальнего действия для атаки на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, заявил помощник... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T19:49:00+03:00
2025-12-29T19:49:00+03:00
россия
новгородская область
юрий ушаков
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057223245_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_54f3b684400b3c3b462e64404efc95d3.jpg
https://ria.ru/20251229/putin-2065502675.html
россия
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057223245_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_487193457b76089d6d87bd590e7e9920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новгородская область, юрий ушаков, владимир путин, сергей лавров
Россия, Новгородская область, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Сергей Лавров
Ушаков: ВСУ использовали БПЛА дальнего действия для атаки на резиденцию

Ушаков: ВСУ использовали БПЛА дальнего действия для атаки на резиденцию Путина

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Киевский режим использовал беспилотники дальнего действия для атаки на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия - атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области", - сказал Ушаков журналистам.
Киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, заявил ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. Все БПЛА, атаковавшие резиденцию, уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших и ущербе нет, добавил он.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин заявил Трампу, что атака ВСУ на резиденцию не останется без ответа
Вчера, 19:40
 
РоссияНовгородская областьЮрий УшаковВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала