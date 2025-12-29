Рейтинг@Mail.ru
Трамп рекомендовал Зеленскому не пытаться получить передышку для ВСУ - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:24 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/vsu-2065500153.html
Трамп рекомендовал Зеленскому не пытаться получить передышку для ВСУ
Трамп рекомендовал Зеленскому не пытаться получить передышку для ВСУ - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп рекомендовал Зеленскому не пытаться получить передышку для ВСУ
Президент США Дональд Трамп сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что Владимиру Зеленскому рекомендовано "даже не пытаться получить передышку для ВСУ", а... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T19:24:00+03:00
2025-12-29T19:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
юрий ушаков
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065238847_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_9e4a285cd15079e15f21c4a58ef032b6.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065498177.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065238847_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3e2845628928eaf9731886fd8159de26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, юрий ушаков, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Трамп рекомендовал Зеленскому не пытаться получить передышку для ВСУ

Ушаков: Трамп посоветовал Зеленскому не пытаться получить передышку для ВСУ

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что Владимиру Зеленскому рекомендовано "даже не пытаться получить передышку для ВСУ", а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
В понедельник Ушаков сообщил, что Трамп передал Путину итоги их разговора с Зеленским.
"Зеленскому (в разговоре с Трампом - ред.) было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая вела бы к реальному завершению вооруженного конфликта", - сказал Ушаков журналистам.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским
Вчера, 19:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийЮрий УшаковВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала