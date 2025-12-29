https://ria.ru/20251229/vostok-2065365271.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 29.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили до 190 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T12:18:00+03:00
2025-12-29T12:18:00+03:00
2025-12-29T12:25:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027788_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_95b97332c305a2173475c8ff1042506a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027788_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_798125f21b4dbf20df7fee880b4d1c4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действий "Востока"