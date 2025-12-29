США доносили до Киева мысль о необходимости реальных шагов, заявил Ушаков

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. США на переговорах с украинской стороной "в наступательном ключе" доносили до Киева мысль о необходимости предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта и не прикрываться требованиями о временном прекращении огня, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.