США доносили до Киева мысль о необходимости реальных шагов, заявил Ушаков

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. США на переговорах с украинской стороной "в наступательном ключе" доносили до Киева мысль о необходимости предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта и не прикрываться требованиями о временном прекращении огня, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В понедельник состоялся десятый разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором также принимали участие советники американского лидера. Накануне в США состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
"В подаче американцев, в ходе этих переговоров американская сторона в наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта, не прикрываться требованиями о временном прекращении огня", - сообщил Ушаков по итогам разговора лидеров.
Трамп 28 декабря встретился с Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров они провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России.