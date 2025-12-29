Рейтинг@Mail.ru
США доносили до Киева мысль о необходимости реальных шагов, заявил Ушаков
29.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 29.12.2025
США доносили до Киева мысль о необходимости реальных шагов, заявил Ушаков
США доносили до Киева мысль о необходимости реальных шагов, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.12.2025
США доносили до Киева мысль о необходимости реальных шагов, заявил Ушаков
США на переговорах с украинской стороной "в наступательном ключе" доносили до Киева мысль о необходимости предпринять реальные шаги в направлении окончательного РИА Новости, 29.12.2025
специальная военная операция на украине
сша
россия
киев
дональд трамп
владимир зеленский
юрий ушаков
мирный план сша по украине
сша
россия
киев
сша, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, юрий ушаков, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
США доносили до Киева мысль о необходимости реальных шагов, заявил Ушаков

Ушаков: США в наступательном ключе доносили до Киева мысль о необходимости мира

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. США на переговорах с украинской стороной "в наступательном ключе" доносили до Киева мысль о необходимости предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта и не прикрываться требованиями о временном прекращении огня, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В понедельник состоялся десятый разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором также принимали участие советники американского лидера. Накануне в США состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
"В подаче американцев, в ходе этих переговоров американская сторона в наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта, не прикрываться требованиями о временном прекращении огня", - сообщил Ушаков по итогам разговора лидеров.
Трамп 28 декабря встретился с Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров они провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России.
Трамп анонсировал изменения подхода США в работе с Зеленским, заявил Ушаков
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийЮрий УшаковМирный план США по Украине
 
 
