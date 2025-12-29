Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали попытку Киева атаковать резиденцию Путина терроризмом - РИА Новости, 29.12.2025
19:49 29.12.2025
В Кремле назвали попытку Киева атаковать резиденцию Путина терроризмом
В Кремле назвали попытку Киева атаковать резиденцию Путина терроризмом
Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал как государственный терроризм попытку Киева атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина в... РИА Новости, 29.12.2025
россия, новгородская область, киев, юрий ушаков, владимир путин, сергей лавров
Россия, Новгородская область, Киев, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Сергей Лавров
В Кремле назвали попытку Киева атаковать резиденцию Путина терроризмом

Ушаков назвал попытку Киева атаковать резиденцию Путина терроризмом

Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал как государственный терроризм попытку Киева атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области.
Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все беспилотники были уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обратил внимание, что фактически сразу же после переговоров в Мар-а-Лаго киевский режим предпринял террористическую атаку на госрезиденцию в Новгородской области с масштабным использованием беспилотников, отметил Ушаков.
Он добавил, что подобные безрассудные террористические действия Киева не останутся без самого серьезного ответа со стороны России, а позиция РФ по целому ряду договоренностей и наметившихся развязок будет пересмотрена.
"Об этом было заявлено очень четко. И американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма, российская сторона не может поступить иначе", - сказал Ушаков журналистам.
