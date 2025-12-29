В Кремле назвали попытку Киева атаковать резиденцию Путина терроризмом

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал как государственный терроризм попытку Киева атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области.
Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все беспилотники были уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обратил внимание, что фактически сразу же после переговоров в Мар-а-Лаго киевский режим предпринял террористическую атаку на госрезиденцию в Новгородской области с масштабным использованием беспилотников, отметил Ушаков.
Он добавил, что подобные безрассудные террористические действия Киева не останутся без самого серьезного ответа со стороны России, а позиция РФ по целому ряду договоренностей и наметившихся развязок будет пересмотрена.
"Об этом было заявлено очень четко. И американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма, российская сторона не может поступить иначе", - сказал Ушаков журналистам.