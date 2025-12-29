Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал атаку Украины на резиденцию Путина сумасшедшей, заявил Ушаков
19:27 29.12.2025
Трамп назвал атаку Украины на резиденцию Путина сумасшедшей, заявил Ушаков
Трамп назвал атаку Украины на резиденцию Путина сумасшедшей, заявил Ушаков

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о попытке атаки Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина, заявил, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, Трамп был шокирован и возмущен сообщением об атаке на резиденцию Путина.
"Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия", - сказал он журналистам.
