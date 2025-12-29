Ушаков: Путин заявил, что Россия готова работать с США для поиска мира

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул, что РФ намерена плотно и плодотворно работать с США для поиска мира, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.