https://ria.ru/20251229/ushakov-2065499116.html
Ушаков: Путин заявил, что Россия готова работать с США для поиска мира
Ушаков: Путин заявил, что Россия готова работать с США для поиска мира - РИА Новости, 29.12.2025
Ушаков: Путин заявил, что Россия готова работать с США для поиска мира
Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул, что РФ намерена плотно и плодотворно работать с США для поиска... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T19:21:00+03:00
2025-12-29T19:21:00+03:00
2025-12-29T19:28:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
в мире
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057220921_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_758e325bec7a9091cf60a7dffa313a4c.jpg
https://ria.ru/20251229/ssha-2065500634.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057220921_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_35ca8a87d5fb094f1aae2ed6069feb0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, в мире, мирный план сша по украине
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, В мире, Мирный план США по Украине
Ушаков: Путин заявил, что Россия готова работать с США для поиска мира
Ушаков: Путин заявил Трампу, что РФ намерена работать с США для поиска мира