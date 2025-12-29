Рейтинг@Mail.ru
Ушаков: Россия пересмотрит позицию по договоренностям с США по Украине - РИА Новости, 30.12.2025
19:17 29.12.2025 (обновлено: 06:33 30.12.2025)
Ушаков: Россия пересмотрит позицию по договоренностям с США по Украине
Ушаков: Россия пересмотрит позицию по договоренностям с США по Украине
Москва пересмотрит свою позицию по договоренностям с Вашингтоном по украинскому конфликту, заявил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-29T19:17:00+03:00
2025-12-30T06:33:00+03:00
россия, сша, украина, в мире, киев, юрий ушаков, сергей лавров, владимир путин
Россия, США, Украина, В мире, Киев, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Владимир Путин
Ушаков: Россия пересмотрит позицию по договоренностям с США по Украине

Ушаков: Путин четко заявил Трампу, что РФ пересмотрит позицию по Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва пересмотрит свою позицию по договоренностям с Вашингтоном по украинскому конфликту, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
Он отметил, что Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подчеркнул, что Россия намерена плотно и плодотворно работать с США для поиска мирного решения.
«
"Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко", — подчеркнул Ушаков.
Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА. Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп назвал атаку Украины на резиденцию Путина сумасшедшей, заявил Ушаков
Вчера, 19:27
 
