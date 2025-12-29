Ушаков: Россия пересмотрит позицию по договоренностям с США по Украине

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва пересмотрит свою позицию по договоренностям с Вашингтоном по украинскому конфликту, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
Он отметил, что Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подчеркнул, что Россия намерена плотно и плодотворно работать с США для поиска мирного решения.
«
"Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко", — подчеркнул Ушаков.
Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА. Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.