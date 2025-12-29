Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп договорились поддерживать диалог, заявил Ушаков
19:16 29.12.2025 (обновлено: 19:22 29.12.2025)
Путин и Трамп договорились поддерживать диалог, заявил Ушаков
Путин и Трамп договорились поддерживать диалог, заявил Ушаков
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора условились поддерживать диалог, заявил помощник президента РФ... РИА Новости, 29.12.2025
владимир путин, дональд трамп, в мире, россия, сша, юрий ушаков, мирный план сша по украине
Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
Путин и Трамп договорились поддерживать диалог, заявил Ушаков

Ушаков: Путин и Трамп условились поддерживать диалог

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора условились поддерживать диалог, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Вот такого рода беседа состоялась, в завершение которой президенты весьма по-дружески условились поддерживать диалог и далее", - сказал Ушаков журналистам.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин провел 17 контактов с представителями США в 2025 году
Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
 
 
