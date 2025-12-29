https://ria.ru/20251229/ushakov-2065498087.html
Советники Трампа присутствовали при разговоре с Путиным, сообщил Ушаков
Советники Трампа присутствовали при разговоре с Путиным, сообщил Ушаков - РИА Новости, 29.12.2025
Советники Трампа присутствовали при разговоре с Путиным, сообщил Ушаков
Ключевые советники президента США Дональда Трампа присутствовали при его разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T19:15:00+03:00
2025-12-29T19:15:00+03:00
2025-12-29T19:45:00+03:00
дональд трамп
владимир путин
россия
юрий ушаков
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065262909.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_4bae5a7db2852a29ed4bd70cdc3b0ee2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, владимир путин, россия, юрий ушаков, сша, в мире
Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, Юрий Ушаков, США, В мире
Советники Трампа присутствовали при разговоре с Путиным, сообщил Ушаков
Ушаков: при разговоре Трампа с Путиным присутствовали советники президента США