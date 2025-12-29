Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Воронежской области оценил ущерб от украинских атак - РИА Новости, 29.12.2025
10:13 29.12.2025 (обновлено: 10:14 29.12.2025)
Губернатор Воронежской области оценил ущерб от украинских атак
Губернатор Воронежской области оценил ущерб от украинских атак
Воронежская область понесла ущерб в размере 20 миллионов рублей от атак со стороны Украины, сообщил губернатор Александр Гусев журналистам. РИА Новости, 29.12.2025
Губернатор Воронежской области оценил ущерб от украинских атак

Гусев оценил ущерб от атак ВСУ в Воронежской области в 20 млн рублей

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкОбломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 дек – РИА Новости. Воронежская область понесла ущерб в размере 20 миллионов рублей от атак со стороны Украины, сообщил губернатор Александр Гусев журналистам.
"Ущерб незначительный… чуть больше 20 миллионов рублей", - сказал Гусев, отвечая на вопрос о серьезности ущерба, который наносит региону противник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьУкраинаПроисшествияАлександр Гусев (губернатор)
 
 
