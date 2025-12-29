https://ria.ru/20251229/uscherb-2065304976.html
Губернатор Воронежской области оценил ущерб от украинских атак
Воронежская область понесла ущерб в размере 20 миллионов рублей от атак со стороны Украины, сообщил губернатор Александр Гусев журналистам. РИА Новости, 29.12.2025
