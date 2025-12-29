Киев уже достиг отчаяния, потому и стремится к перемирию, пишут СМИ

Зеленский 28 декабря во время встречи с Трампом допустил проведение референдума по некоторым пунктам плана мирного урегулирования конфликта на Украине.

Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.