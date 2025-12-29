Киев уже достиг отчаяния, потому и стремится к перемирию, пишут СМИ

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Киев уже достиг определенной степени отчаяния, поэтому Владимир Зеленский пытается добиться прекращения боев, считает международный корреспондент телеканала Sky News Джон Спаркс.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп придерживаются аналогичных взглядов на то, что предлагаемое украинцами и европейцами временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.
"Теперь Зеленский говорит о возможности референдума. Раньше он об этом не говорил. То есть об этом заговорили недавно. Несколько недель назад он не отказался от призыва Трампа к (проведению - ред.) выборов... Я в самом деле вижу в этом определенную степень отчаяния со стороны украинцев. Им очень нужна (мирная - ред.) сделка. Войска на фронте истощены, они теряют территории, он (Зеленский - ред.) вынужден стремиться к прекращению боев в каком-нибудь виде", - рассказал Спаркс в эфире телеканала.
По его мнению, Украина все больше смиряется с необходимостью территориальных уступок.
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней. При этом Зеленский постоянно ставит новые условия для проведения выборов, в частности, требуя обеспечить прекращение огня.
Зеленский 28 декабря во время встречи с Трампом допустил проведение референдума по некоторым пунктам плана мирного урегулирования конфликта на Украине.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.