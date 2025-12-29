Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

Флаг США на площади Независимости в Киеве

Опрос показал отношение американцев к переговорам по Украине

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Американцы почти поровну разделились во мнении относительно дальнейшего участия США в разрешении украинского конфликта: 41% считают, что Вашингтон должен и дальше участвовать в мирных переговорах, примерно столько же полагают, что Штатам стоит выйти из них, Американцы почти поровну разделились во мнении относительно дальнейшего участия США в разрешении украинского конфликта: 41% считают, что Вашингтон должен и дальше участвовать в мирных переговорах, примерно столько же полагают, что Штатам стоит выйти из них, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией J.L. Partners для газеты Daily Mail.

По результатам опроса, 41% респондентов заявили, что США должны и дальше участвовать в переговорах между Россией Украиной , еще 39% высказали противоположную точку зрения. Оставшиеся 20% не определились с ответом.

Опрос был проведен среди 1 тысячи зарегистрированных избирателей США в период с 20 по 21 декабря. Погрешность составляет около трех процентных пунктов.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС . Владимир Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.