Опрос показал отношение американцев к переговорам по Украине - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 29.12.2025
Опрос показал отношение американцев к переговорам по Украине
Опрос показал отношение американцев к переговорам по Украине - РИА Новости, 29.12.2025
Опрос показал отношение американцев к переговорам по Украине
Американцы почти поровну разделились во мнении относительно дальнейшего участия США в разрешении украинского конфликта: 41% считают, что Вашингтон должен и... РИА Новости, 29.12.2025
Опрос показал отношение американцев к переговорам по Украине

Daily Mail: 41% американцев поддержали участие США в переговорах по Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Американцы почти поровну разделились во мнении относительно дальнейшего участия США в разрешении украинского конфликта: 41% считают, что Вашингтон должен и дальше участвовать в мирных переговорах, примерно столько же полагают, что Штатам стоит выйти из них, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией J.L. Partners для газеты Daily Mail.
По результатам опроса, 41% респондентов заявили, что США должны и дальше участвовать в переговорах между Россией и Украиной, еще 39% высказали противоположную точку зрения. Оставшиеся 20% не определились с ответом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп встретился с Зеленским: украинцев можно поздравить
Вчера, 08:00
Опрос был проведен среди 1 тысячи зарегистрированных избирателей США в период с 20 по 21 декабря. Погрешность составляет около трех процентных пунктов.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Владимир Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В новом году сразу нескольким народам предстоит сделать исторический выбор
Вчера, 08:00
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Основные спонсоры Киева наносят ему удар в спину
Вчера, 08:00
 
