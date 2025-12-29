Рейтинг@Mail.ru
"Режим падет быстро". На Западе сообщили Зеленскому тревожные новости - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 29.12.2025 (обновлено: 07:11 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/ukraina-2065279917.html
"Режим падет быстро". На Западе сообщили Зеленскому тревожные новости
"Режим падет быстро". На Западе сообщили Зеленскому тревожные новости - РИА Новости, 29.12.2025
"Режим падет быстро". На Западе сообщили Зеленскому тревожные новости
В случае быстрого падения киевского режима снизится вероятность возобновления масштабного конфликта, заявил в соцсети X аналитик венгерского Центра... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T07:07:00+03:00
2025-12-29T07:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир зеленский
россия
сша
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061078384_0:97:3468:2048_1920x0_80_0_0_3331a856f8a565b7eee672169440ce35.jpg
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064735568.html
https://ria.ru/20251223/ssha-2063996232.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061078384_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_56161566bd5cd40c256d98819689aa42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, владимир зеленский, россия, сша, дональд трамп, нато, мирный план сша по украине, золтан кошкович
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Россия, США, Дональд Трамп, НАТО, Мирный план США по Украине, Золтан Кошкович
"Режим падет быстро". На Западе сообщили Зеленскому тревожные новости

Кошкович: быстрое падение режима в Киеве снизит вероятность нового конфликта

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В случае быстрого падения киевского режима снизится вероятность возобновления масштабного конфликта, заявил в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Установится ли в результате долгосрочный мир или временное прекращение огня, зависит от того, насколько быстро падет киевский режим", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россия принесет Украине мир на Рождество
26 декабря, 08:00
По словам Кошковича, чем быстрее рухнет киевский режим, тем более жестоким будет на Украине насилие, которое "поможет устранить перспективу возобновления крупного конфликта". Если же Владимиру Зеленскому или его избранному преемнику удастся стабилизировать контроль над властью, то, как считает аналитик, может начаться новый конфликт с Россией.
В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.
Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.
В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. По словам премьер-министр Польши Дональд Туска, взамен американцы потребовали от Киева пойти на территориальные уступки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Преемник Трампа объявил, что он сделает с Украиной, — и это катастрофа
23 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийРоссияСШАДональд ТрампНАТОМирный план США по УкраинеЗолтан Кошкович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала