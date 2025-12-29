"Режим падет быстро". На Западе сообщили Зеленскому тревожные новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В случае быстрого падения киевского режима снизится вероятность возобновления масштабного конфликта, заявил в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Установится ли в результате долгосрочный мир или временное прекращение огня, зависит от того, насколько быстро падет киевский режим", — написал он.
По словам Кошковича, чем быстрее рухнет киевский режим, тем более жестоким будет на Украине насилие, которое "поможет устранить перспективу возобновления крупного конфликта". Если же Владимиру Зеленскому или его избранному преемнику удастся стабилизировать контроль над властью, то, как считает аналитик, может начаться новый конфликт с Россией.
В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.
Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.
В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. По словам премьер-министр Польши Дональд Туска, взамен американцы потребовали от Киева пойти на территориальные уступки.