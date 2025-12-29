Рейтинг@Mail.ru
"Ходячие мертвецы". В США вынесли приговор украинскому руководству - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:10 29.12.2025 (обновлено: 01:16 29.12.2025)
"Ходячие мертвецы". В США вынесли приговор украинскому руководству
"Ходячие мертвецы". В США вынесли приговор украинскому руководству
"Ходячие мертвецы". В США вынесли приговор украинскому руководству

Аналитик Риттер: украинское руководство ожидает суровое наказание

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие 173-й бригады армии США перед началом украинско-американских командно-штабных учений "Фиарлес Гардиан - 2015"
Военнослужащие 173-й бригады армии США перед началом украинско-американских командно-штабных учений Фиарлес Гардиан - 2015
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащие 173-й бригады армии США перед началом украинско-американских командно-штабных учений "Фиарлес Гардиан - 2015". Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Поскольку в России считают руководство Украины террористической организации, всех его представителей ожидает суровое наказание, заявил военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Украинское руководство — террористическая организация, россияне считают их таковыми. <…> Ни у кого из них не будет шанса насладиться жизнью, потому что все они — ходячие мертвецы", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россия принесет Украине мир на Рождество
26 декабря, 08:00
При этом аналитик подчеркнул, что поражение Украины самым разрушительным образом отразится и на состоянии Североатлантического альянса.
"Когда Украина рухнет, это будет конец и для НАТО. Организация не переживет крах Украины", — заключил Риттер.
По данным Минобороны, за минувшую неделю российские военные взяли под контроль 13 населенных пунктов — один в Днепропетровской области, три — в Харьковской, четыре — в Запорожской и пять — в Донецкой Народной Республике.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
