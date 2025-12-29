https://ria.ru/20251229/ukraina-2065256029.html
"Ходячие мертвецы". В США вынесли приговор украинскому руководству
"Ходячие мертвецы". В США вынесли приговор украинскому руководству - РИА Новости, 29.12.2025
"Ходячие мертвецы". В США вынесли приговор украинскому руководству
Поскольку в России считают руководство Украины террористической организации, всех его представителей ожидает суровое наказание, заявил военный эксперт, офицер... РИА Новости, 29.12.2025
Аналитик Риттер: украинское руководство ожидает суровое наказание