АНКАРА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский, отдав приказ об атаке на резиденцию президента России, обрёк будущее Украины на неизвестность, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политический обозреватель Берк Тюркской.

Владимира Путина в Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США . Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

Зеленский , отдав приказ о нападении на государственную резиденцию, расположенную в самом сердце России, обрёк не только себя, но и будущее Украины на неизвестность. Перед нами не глава государства, а человек, полностью оторванный от реальности", — отметил собеседник агентства.

По словам эксперта, действия главы киевского режима "оторваны от реальности".

Президент США Дональд Трамп в воскресенье перед переговорами с Зеленским в Майами пообщался с российским лидером. Разговор длился один час 15 минут, носил дружеский и деловой характер.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин призвал Трампа и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию украинского конфликта.

Трамп заявил, что убедился в стремлении России к дипломатическому урегулированию ситуации, подчеркнул Ушаков. Со своей стороны, Путин согласился с предложением продолжить работу в рамках двух рабочих групп: по вопросам безопасности и экономики.