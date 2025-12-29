https://ria.ru/20251229/turtsija-2065518141.html
В Турции назвали Зеленского оторванным от реальности человеком - РИА Новости, 29.12.2025
Тюркской: атака на резиденцию Путина сделала будущее Украины неопределенным
АНКАРА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский, отдав приказ об атаке на резиденцию президента России, обрёк будущее Украины на неизвестность, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политический обозреватель Берк Тюркской.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина
в Новгородской области
с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США
. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Зеленский
, отдав приказ о нападении на государственную резиденцию, расположенную в самом сердце России, обрёк не только себя, но и будущее Украины
на неизвестность. Перед нами не глава государства, а человек, полностью оторванный от реальности", — отметил собеседник агентства.
По словам эксперта, действия главы киевского режима "оторваны от реальности".
Президент США Дональд Трамп
в воскресенье перед переговорами с Зеленским в Майами
пообщался с российским лидером. Разговор длился один час 15 минут, носил дружеский и деловой характер.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
рассказал, что Путин призвал Трампа и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию украинского конфликта.
Трамп заявил, что убедился в стремлении России к дипломатическому урегулированию ситуации, подчеркнул Ушаков. Со своей стороны, Путин согласился с предложением продолжить работу в рамках двух рабочих групп: по вопросам безопасности и экономики.
В понедельник Трамп и его ключевые советники в ходе телефонного разговора проинформировали Путина о переговорах с украинской стороной, сообщил Ушаков журналистам.