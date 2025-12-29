Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 29.12.2025
Владимир Зеленский, отдав приказ об атаке на резиденцию президента России, обрёк будущее Украины на неизвестность, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
россия
украина
сша
россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В Турции назвали Зеленского оторванным от реальности человеком

Тюркской: атака на резиденцию Путина сделала будущее Украины неопределенным

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
АНКАРА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский, отдав приказ об атаке на резиденцию президента России, обрёк будущее Украины на неизвестность, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политический обозреватель Берк Тюркской.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Турецкий эксперт назвал самоубийственной атаку Киева на резиденцию Путина
Вчера, 20:00
"Зеленский, отдав приказ о нападении на государственную резиденцию, расположенную в самом сердце России, обрёк не только себя, но и будущее Украины на неизвестность. Перед нами не глава государства, а человек, полностью оторванный от реальности", — отметил собеседник агентства.
По словам эксперта, действия главы киевского режима "оторваны от реальности".
Президент США Дональд Трамп в воскресенье перед переговорами с Зеленским в Майами пообщался с российским лидером. Разговор длился один час 15 минут, носил дружеский и деловой характер.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин призвал Трампа и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию украинского конфликта.
Трамп заявил, что убедился в стремлении России к дипломатическому урегулированию ситуации, подчеркнул Ушаков. Со своей стороны, Путин согласился с предложением продолжить работу в рамках двух рабочих групп: по вопросам безопасности и экономики.
В понедельник Трамп и его ключевые советники в ходе телефонного разговора проинформировали Путина о переговорах с украинской стороной, сообщил Ушаков журналистам.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Атака Киева на резиденцию показала лицо украинской хунты, заявил сенатор
Вчера, 20:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
