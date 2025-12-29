Турция следит за переговорным процессом США по Украине, сообщил источник

АНКАРА, 29 декабря - РИА Новости. Турция следит за инициированным США переговорным процессом по Украине и ожидает конкретных результатов, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

"Следим за процессом, есть позитивные заявления. Ожидаем конкретных результатов", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.