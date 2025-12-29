Рейтинг@Mail.ru
Турция следит за переговорным процессом США по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 29.12.2025
12:41 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/turtsija-2065385444.html
Турция следит за переговорным процессом США по Украине, сообщил источник
Турция следит за переговорным процессом США по Украине, сообщил источник
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
российский фонд прямых инвестиций
россия
сша
киев
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Российский фонд прямых инвестиций
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
АНКАРА, 29 декабря - РИА Новости. Турция следит за инициированным США переговорным процессом по Украине и ожидает конкретных результатов, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров они провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Турции обвинили Зеленского в уничтожении собственного народа
Вчера, 08:24
"Следим за процессом, есть позитивные заявления. Ожидаем конкретных результатов", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп встретился с Зеленским: украинцев можно поздравить
Вчера, 08:00
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Турция готова оказать любое посредничество по Украине, сообщил источник
Вчера, 12:30
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
