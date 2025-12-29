Турция готова оказать любое посредничество по Украине, сообщил источник

АНКАРА, 29 дек - РИА Новости. Турция готова оказать всю посредническую помощь мирному процессу по урегулированию конфликта на Украине в случае запроса со стороны участников, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.