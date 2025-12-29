Рейтинг@Mail.ru
Турция готова оказать любое посредничество по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 29.12.2025
12:30 29.12.2025
Турция готова оказать любое посредничество по Украине, сообщил источник
Турция готова оказать любое посредничество по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 29.12.2025
Турция готова оказать любое посредничество по Украине, сообщил источник
Турция готова оказать всю посредническую помощь мирному процессу по урегулированию конфликта на Украине в случае запроса со стороны участников, сообщил РИА... РИА Новости, 29.12.2025
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
Турция готова оказать любое посредничество по Украине, сообщил источник

Турция готова оказать любое посредничество по Украине при наличии запроса

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 29 дек - РИА Новости. Турция готова оказать всю посредническую помощь мирному процессу по урегулированию конфликта на Украине в случае запроса со стороны участников, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров они провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Фидан оценил перспективы урегулирования украинского конфликта
18 декабря, 13:00
"Готовы оказать всю посредническую помощь, любую помощь, которая будет необходима для урегулирования конфликта", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о посреднических планах Анкары в 2026 году.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Турции обвинили Зеленского в уничтожении собственного народа
Вчера, 08:24
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Запад пытается столкнуть Турцию и Россию на Украине, считает эксперт
25 декабря, 07:03
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
