Трамп заявил, что атака на резиденцию Путина произошла в деликатный момент
21:45 29.12.2025 (обновлено: 21:50 29.12.2025)
Трамп заявил, что атака на резиденцию Путина произошла в деликатный момент
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что украинская атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина произошла в деликатный момент. РИА Новости, 29.12.2025
в мире
россия
новгородская область
дональд трамп
владимир путин
сша
сергей лавров
россия
новгородская область
сша
в мире, россия, новгородская область, дональд трамп, владимир путин, сша, сергей лавров
В мире, Россия, Новгородская область, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Сергей Лавров
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что украинская атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина произошла в деликатный момент.
"Вы знаете, сейчас деликатный момент во времени. Сейчас неподходящее время. Одно дело переходить к нападению. Совсем другое - нападать на его дом", - сказал он журналистам.
Трамп напомнил, что не стал поставлять Украине "Томогавки"
Вчера, 21:44
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что США должны отнестись с пониманием к намерениям России пересмотреть свои переговорные позиции после предпринятой Киевом попытки атаки на государственную резиденцию президента РФ. По его словам, президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером заявил, что Владимиру Зеленскому, "слава богу", не были переданы Tomahawk.
Трамп сообщил, что разозлился, когда узнал об атаке на резиденцию Путина
Вчера, 21:49
 
В миреРоссияНовгородская областьДональд ТрампВладимир ПутинСШАСергей Лавров
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
