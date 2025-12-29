Трамп заявил, что атака на резиденцию Путина произошла в деликатный момент

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что украинская атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина произошла в деликатный момент.

"Вы знаете, сейчас деликатный момент во времени. Сейчас неподходящее время. Одно дело переходить к нападению. Совсем другое - нападать на его дом", - сказал он журналистам.