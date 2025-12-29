Перепалку Трампа с Зеленским внесли в главные события политики в 2025 году

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Перепалка президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме и речь американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, где он обрушился с критикой на европейские страны, стали одними из ключевых событий, определивших мировую политику в 2025 году, считает обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.
"Речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля открыла глубокий раскол в западном альянсе... Вице-президент сыграл центральную роль в транслировавшемся по телевидению столкновении с... (Зеленским - ред.) в Овальном кабинете 28 февраля... Несмотря на то, что европейских лидерам удалось восстановить отношения между США и Зеленским, администрация Трампа фактически прекратила прямую финансовую и военную поддержку Украины", - говорится в материале, посвященном событиям, которые определили мировую политику в 2025 году.
Как отмечает колумнист, международная политика во многом определялась возвращением в Белый дом Дональда Трампа. По его мнению, среди ключевых событий года в том числе - обнародование новой стратегии национальной безопасности США и публикация части документов по делу Джеффри Эпштейна, введение Вашингтоном торговых пошлин, конфликт между Индией и Пакистаном, бомбардировка ядерных объектов Ирана и реализация начального этапа мирного урегулирования конфликта в секторе Газа.
В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европа угрожает сама себе. При этом в качестве примера Вэнс привел отмену итогов выборов в Румынии и реакцию на это событие европейских политиков.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.