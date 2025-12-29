https://ria.ru/20251229/tramp-2065498976.html
Трамп в разговоре с Путиным одобрил отсутствие "Томогавков" у Украины
Трамп в разговоре с Путиным одобрил отсутствие "Томогавков" у Украины - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп в разговоре с Путиным одобрил отсутствие "Томогавков" у Украины
Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Владимиру Зеленскому, "слава богу", не были переданы Tomahawk,...
2025-12-29T19:20:00+03:00
2025-12-29T19:20:00+03:00
2025-12-29T19:29:00+03:00
Трамп в разговоре с Путиным одобрил отсутствие "Томогавков" у Украины
