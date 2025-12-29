Рейтинг@Mail.ru
Трамп в разговоре с Путиным одобрил отсутствие "Томогавков" у Украины
29.12.2025
Трамп в разговоре с Путиным одобрил отсутствие "Томогавков" у Украины
Трамп в разговоре с Путиным одобрил отсутствие "Томогавков" у Украины

Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Владимиру Зеленскому, "слава богу", не были переданы Tomahawk, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь с воскресенья на понедельник Киев предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.
"Как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала Tomahawk", - сказал Ушаков журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп назвал атаку Украины на резиденцию Путина сумасшедшей, заявил Ушаков
