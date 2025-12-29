https://ria.ru/20251229/tramp-2065498177.html
Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским
Президент США Дональд Трамп и его ключевые советники в ходе телефонного разговора проинформировали президента России Владимира Путина о переговорах с украинской РИА Новости, 29.12.2025
россия
сша
