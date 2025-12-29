https://ria.ru/20251229/tramp-2065497802.html
Ушаков рассказал о реакции Трампа на атаку ВСУ на резиденцию Путина
Президент США Дональд Трамп был шокирован и возмущен попыткой атаки на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина, сообщил помощник президента РФ РИА Новости, 29.12.2025
