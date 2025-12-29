Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о реакции Трампа на атаку ВСУ на резиденцию Путина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 29.12.2025
Ушаков рассказал о реакции Трампа на атаку ВСУ на резиденцию Путина
Президент США Дональд Трамп был шокирован и возмущен попыткой атаки на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина, сообщил помощник президента РФ РИА Новости, 29.12.2025
Ушаков: Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина

© AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был шокирован и возмущен попыткой атаки на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Президент США был шокирован этим сообщением (об атаке на резиденцию Путина - ред.), в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия (со стороны Украины - ред.)", - сказал он журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Зеленский не признал атаку ВСУ на резиденцию Путина
© 2025 МИА «Россия сегодня»
