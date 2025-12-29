Рейтинг@Mail.ru
Трамп перепутал фамилии Навроцкого и фон дер Ляйен
29.12.2025
Трамп перепутал фамилии Навроцкого и фон дер Ляйен
2025
Трамп перепутал фамилии Навроцкого и фон дер Ляйен

Трамп перепутал фамилии Навроцкого и фон дер Ляйен, перечисляя лидеров ЕС

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп неправильно произнес фамилии президента Польши Кароля Навроцкого и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, когда перечислял европейских лидеров, с которыми провел совместный телефонный разговор вместе с Владимиром Зеленским.
"Это были президент Франции Эммануэль Макрон, президент Республики Финляндия Александр Стубб, президент Республики Польша Кароль Нораки… председатель Европейской комиссии Урсула ван дер Ляйен", - сказал Трамп журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде по итогам переговоров с лидерами ЕС и Зеленским.
Трамп ранее неоднократно путал Армению с Албанией.
Президент США 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
