Трамп признал, что Россия не обстреливала Запорожскую АЭС - РИА Новости, 29.12.2025
02:12 29.12.2025
Трамп признал, что Россия не обстреливала Запорожскую АЭС
Президент США Дональд Трамп признал, что Россия не совершала ракетных или каких-либо еще обстрелов Запорожской АЭС. РИА Новости, 29.12.2025
в мире
россия
энергодар
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
запорожская аэс
в мире, россия, энергодар, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, запорожская аэс, магатэ
В мире, Россия, Энергодар, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что Россия не совершала ракетных или каких-либо еще обстрелов Запорожской АЭС.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) хочет, чтобы она (ЗАЭС - ред.) была запущена, и он не наносил по ней ракетных ударов, он ничем не бил по ней", - сказал Трамп на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Трамп поддержал действия российского руководства по ЗАЭС
01:26
Американский лидер объяснил, что Россия не обстреливала Запорожскую АЭС, поскольку это было бы очень опасно для всех.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года - после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Станция раздора: Вашингтон и Киев требуют ЗАЭС
26 декабря, 08:00
 
В миреРоссияЭнергодарСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
