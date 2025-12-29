ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что Россия не совершала ракетных или каких-либо еще обстрелов Запорожской АЭС.

В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.