МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа обозначил единственно возможный вариант будущего для киевского режима — полную капитуляцию, написал политолог и журналист Пепе Эскобар в социальной сети X, комментируя состоявшийся накануне саммит во Флориде.
«
"После дружественного телефонного разговора Путина и Трампа (1 час 15 минут), что бы ни случилось дальше, единственный сценарий заключается в том, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока Киев полностью не капитулирует. Никаких благоприятных условий. Полная капитуляция", — заявил эксперт.
Трамп в воскресенье встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам помощника президента Юрия Ушакова, разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.
Как пишет газета Financial Times, этот разговор вызвал беспокойство среди украинских чиновников в преддверии встречи американского лидера с Зеленским. По словам одного из людей, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для того станет тяжелой.