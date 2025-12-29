Рейтинг@Mail.ru
"Полная капитуляция": журналист высказался о звонке Трампа Путину
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:11 29.12.2025
"Полная капитуляция": журналист высказался о звонке Трампа Путину
"Полная капитуляция": журналист высказался о звонке Трампа Путину

Политолог Эскобар: разговор Путина с Трампом обесценил переговоры с Зеленским

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа обозначил единственно возможный вариант будущего для киевского режима — полную капитуляцию, написал политолог и журналист Пепе Эскобар в социальной сети X, комментируя состоявшийся накануне саммит во Флориде.
"После дружественного телефонного разговора Путина и Трампа (1 час 15 минут), что бы ни случилось дальше, единственный сценарий заключается в том, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока Киев полностью не капитулирует. Никаких благоприятных условий. Полная капитуляция", — заявил эксперт.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Полный разрыв отношений": на Западе в панике от встречи Трампа с Зеленским
00:52
Трамп в воскресенье встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам помощника президента Юрия Ушакова, разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.
Как пишет газета Financial Times, этот разговор вызвал беспокойство среди украинских чиновников в преддверии встречи американского лидера с Зеленским. По словам одного из людей, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для того станет тяжелой.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп дал понять, что разговор с Путиным был о серьезных вещах
01:43
 
