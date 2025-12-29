Рейтинг@Mail.ru
Трамп признал, что территориальный вопрос в украинском конфликте не решен - РИА Новости, 29.12.2025
01:13 29.12.2025
Трамп признал, что территориальный вопрос в украинском конфликте не решен
Трамп признал, что территориальный вопрос в украинском конфликте не решен - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп признал, что территориальный вопрос в украинском конфликте не решен
Президент США Дональд Трамп заявил, что территориальный вопрос в украинском конфликте всё еще не решен. РИА Новости, 29.12.2025
в мире, сша, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
Трамп признал, что территориальный вопрос в украинском конфликте не решен

Трамп заявил, что территориальный вопрос в украинском конфликте еще не решен

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что территориальный вопрос в украинском конфликте всё еще не решен.
"Им придется это уладить. Это вопрос, который им придется уладить. Но, я думаю, что всё движется в правильном направлении", - сказал Трамп на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, отвечая на вопрос о статусе Донбасса.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Полный разрыв отношений": на Западе в панике от встречи Трампа с Зеленским
00:52
Первая встреча Трампа и Зеленского в феврале 2025 года закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.
В Палм-Бич, где находится имение Трампа Мар-а-Лаго и гольф-клуб президента США, в воскресенье солнечно, температура поднимется до 25 градусов.
Зеленского по прибытии в Майами не встречали официальные лица США, только представители Украины.
В субботу Зеленский встретился с премьером Канады Марком Карни в Галифаксе.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Улыбка Зеленского исчезла после вопроса о встрече Трампа с Путиным
Вчера, 23:00
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп назвал переговоры по Украине "не настолько сложными"
Вчера, 21:41
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
