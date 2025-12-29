Рейтинг@Mail.ru
Трех украинских боевиков внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 29.12.2025
Трех украинских боевиков внесли в список террористов и экстремистов
Трех украинских боевиков внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 29.12.2025
Трех украинских боевиков внесли в список террористов и экстремистов
Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 29.12.2025
© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица: Николенко Владимир Александрович*, 05.06.1988 года рождения, город Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР, Яростюк Виктор Николаевич*, 24.11.1988 года рождения, село Мирное Костопольского района Ровенской области Украинской ССР, Дмыш Владимир Витальевич*, 12.02.1984 года рождения, село Почапки Острожского района Ровенской области Украинской ССР", - говорится в перечне.
Все они, как ранее сообщалось, уже приговорены к длительным срокам лишения свободы за теракты в Курской области. В частности, следствием установлено, что украинские боевики с оружием запугивали местных жителей, препятствовали их эвакуации, а также блокировали и удерживали занятые ими позиции, чтобы не допустить продвижения российских войск в населенные пункты Курской области.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Сотрудники ФСБ задерживают причастного к нападениям в ходе второй Чеченской кампании на российских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Участников нападения на псковских десантников внесли в список террористов
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
