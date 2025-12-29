Трех украинских боевиков внесли в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица: Николенко Владимир Александрович*, 05.06.1988 года рождения, город Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР, Яростюк Виктор Николаевич*, 24.11.1988 года рождения, село Мирное Костопольского района Ровенской области Украинской ССР, Дмыш Владимир Витальевич*, 12.02.1984 года рождения, село Почапки Острожского района Ровенской области Украинской ССР", - говорится в перечне.
Все они, как ранее сообщалось, уже приговорены к длительным срокам лишения свободы за теракты в Курской области. В частности, следствием установлено, что украинские боевики с оружием запугивали местных жителей, препятствовали их эвакуации, а также блокировали и удерживали занятые ими позиции, чтобы не допустить продвижения российских войск в населенные пункты Курской области.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов