Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр" - РИА Новости, 29.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 495 военнослужащих ВСУ, улучшив положение по переднему краю, сообщило в понедельник...
2025-12-29T12:18:00+03:00
2025-12-29T12:18:00+03:00
2025-12-29T12:21:00+03:00
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
ВСУ потеряли более 495 военных в зоне группировки "Центр"