Рейтинг@Mail.ru
В Костроме бизнесмена осудили за мошенничество при ремонте медучреждений - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 29.12.2025 (обновлено: 14:18 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/sud-2065405769.html
В Костроме бизнесмена осудили за мошенничество при ремонте медучреждений
В Костроме бизнесмена осудили за мошенничество при ремонте медучреждений - РИА Новости, 29.12.2025
В Костроме бизнесмена осудили за мошенничество при ремонте медучреждений
Гендиректор коммерческой организации осужден в Костроме на 6 лет лишения свободы за мошенничество на сумму свыше 27,8 миллиона рублей при ремонте медицинских... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T13:51:00+03:00
2025-12-29T14:18:00+03:00
происшествия
костромская область
кострома
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065412287_93:0:1179:611_1920x0_80_0_0_b45520f5236cdbd008873671c47afdd2.jpg
https://ria.ru/20251226/fsb-2064982540.html
https://ria.ru/20251229/moshenniki-2065283055.html
костромская область
кострома
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065412287_364:0:1179:611_1920x0_80_0_0_6a2870c2a9879cc06c5b8f8634e2360a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, костромская область, кострома, россия
Происшествия, Костромская область, Кострома, Россия
В Костроме бизнесмена осудили за мошенничество при ремонте медучреждений

В Костроме бизнесмена приговорили к 6 годам за мошенничество на 27,8 млн рублей

© Фото : Прокуратура Костромской области/TelegramГендиректор коммерческой организации осужден в Костроме на 6 лет лишения свободы за мошенничество
Гендиректор коммерческой организации осужден в Костроме на 6 лет лишения свободы за мошенничество - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Прокуратура Костромской области/Telegram
Гендиректор коммерческой организации осужден в Костроме на 6 лет лишения свободы за мошенничество
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Гендиректор коммерческой организации осужден в Костроме на 6 лет лишения свободы за мошенничество на сумму свыше 27,8 миллиона рублей при ремонте медицинских учреждений, сообщила прокуратура Костромской области.
В суде установлено, что в 2022 году обвиняемый, являясь руководителем коммерческой организации, заключил пять государственных контрактов с Управлением капитального строительства Костромской области в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и получил аванс более 27 миллионов рублей. Мужчина взял на себя обязательства по капитальному ремонту и строительным работам в пяти медицинских учреждениях региона и не выполнил их. Полученным авансом он распорядился по своему усмотрению, причем более 4,5 миллиона рублей он легализовал под видом мнимых сделок по приобретению товара и услуг. По информации ведомства, в результате таких действий бюджету причинен ущерб на сумму свыше 27,8 миллиона рублей.
Задержание злоумышленника, похитившего более 2,5 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
ФСБ показала кадры задержания виновного в хищении 2,5 миллиардов рублей
26 декабря, 20:15
"Ленинский районный суд города Костромы вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Санкт-Петербурга. Суд приговорил Алексея Махно к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, мужчина признан виновным в пяти эпизодах по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пункту "б" части 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения).
СУСК по Костромской области уточняет, что в рамках контрактов бизнесмен должен был провести капремонт четырех зданий и рентгенкабинета трех больниц. Контракты были расторгнуты в одностороннем порядке.
Вину в совершении преступления обвиняемый не признал, причиненный ущерб не возместил, отмечает прокуратура. У осужденного конфискованы более 4,5 миллиона рублей легализованных средств в доход государства. Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора области на сумму более 26 миллионов рублей.
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Забайкалье мошенники украли более 80 миллионов рублей на маткапиталах
Вчера, 08:08
 
ПроисшествияКостромская областьКостромаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала