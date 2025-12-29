В Костроме бизнесмена осудили за мошенничество при ремонте медучреждений

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Гендиректор коммерческой организации осужден в Костроме на 6 лет лишения свободы за мошенничество на сумму свыше 27,8 миллиона рублей при ремонте медицинских учреждений, сообщила прокуратура Костромской области.
В суде установлено, что в 2022 году обвиняемый, являясь руководителем коммерческой организации, заключил пять государственных контрактов с Управлением капитального строительства Костромской области в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и получил аванс более 27 миллионов рублей. Мужчина взял на себя обязательства по капитальному ремонту и строительным работам в пяти медицинских учреждениях региона и не выполнил их. Полученным авансом он распорядился по своему усмотрению, причем более 4,5 миллиона рублей он легализовал под видом мнимых сделок по приобретению товара и услуг. По информации ведомства, в результате таких действий бюджету причинен ущерб на сумму свыше 27,8 миллиона рублей.
"Ленинский районный суд города Костромы вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Санкт-Петербурга. Суд приговорил Алексея Махно к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, мужчина признан виновным в пяти эпизодах по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пункту "б" части 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения).
СУСК по Костромской области уточняет, что в рамках контрактов бизнесмен должен был провести капремонт четырех зданий и рентгенкабинета трех больниц. Контракты были расторгнуты в одностороннем порядке.
Вину в совершении преступления обвиняемый не признал, причиненный ущерб не возместил, отмечает прокуратура. У осужденного конфискованы более 4,5 миллиона рублей легализованных средств в доход государства. Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора области на сумму более 26 миллионов рублей.