В Костроме бизнесмена осудили за мошенничество при ремонте медучреждений

СУСК по Костромской области уточняет, что в рамках контрактов бизнесмен должен был провести капремонт четырех зданий и рентгенкабинета трех больниц. Контракты были расторгнуты в одностороннем порядке.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал, причиненный ущерб не возместил, отмечает прокуратура. У осужденного конфискованы более 4,5 миллиона рублей легализованных средств в доход государства. Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора области на сумму более 26 миллионов рублей.