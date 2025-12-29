Путин подписал закон о введении электронного студбилета и зачетки

Закон устанавливает, что образцы зачетной книжки и студенческого билета для студентов, получающих образование в ведомственных организациях, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, устанавливаются федеральными государственными органами, в ведении которых находятся соответствующие федеральные государственные организации.

Студенты образовательных организаций высшего образования и научных организаций, ординаторы, ассистенты-стажеры и аспиранты будут получать сведения о студенческих билетах, в электронном виде в электронной информационно-образовательной среде организации, в которой они получают образование, на едином портале государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги"), а также с использованием многофункционального сервиса обмена информацией (мессенджер MАХ). Сведения о зачетных книжках студенты будут получать в электронной информационно-образовательной среде организации, в которой они получают образование, и на едином портале государственных и муниципальных услуг.