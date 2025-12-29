Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о введении электронного студбилета и зачетки - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/studbilet-2065297135.html
Путин подписал закон о введении электронного студбилета и зачетки
Путин подписал закон о введении электронного студбилета и зачетки - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон о введении электронного студбилета и зачетки
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронного студенческого билета и зачетной книжки, которые будут доступны на портале "Госуслуги",... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T09:47:00+03:00
2025-12-29T09:47:00+03:00
общество
россия
владимир путин
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49788/53/497885360_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_6f12c1b700eb469bc65afde2dd2a182b.jpg
https://ria.ru/20251117/mediki-2055483211.html
https://ria.ru/20251226/grigorenko-2064784757.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49788/53/497885360_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_1d5f61d0d650e7d2bacfef9b33c99ae1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, образование - общество
Общество, Россия, Владимир Путин, Образование - Общество
Путин подписал закон о введении электронного студбилета и зачетки

В России ввели электронные зачётки и студенческие билеты

© РИА НовостиСтуденческий билет
Студенческий билет - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости
Студенческий билет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронного студенческого билета и зачетной книжки, которые будут доступны на портале "Госуслуги", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон устанавливает, что образцы зачетной книжки и студенческого билета для студентов, получающих образование в ведомственных организациях, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, устанавливаются федеральными государственными органами, в ведении которых находятся соответствующие федеральные государственные организации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Путин подписал закон о целевом обучении для бюджетников-медиков
17 ноября, 15:11
Для указанной категории обучающихся студенческий билет и зачетная книжка будут выдаваться на бумажном носителе.
Правительство РФ установит порядок, в соответствии с которым образовательными организациями высшего образования и научными организациями будут представляться в федеральную информационную систему сведения о студенческих билетах и сведения о зачетных книжках студентов.
Студенты образовательных организаций высшего образования и научных организаций, ординаторы, ассистенты-стажеры и аспиранты будут получать сведения о студенческих билетах, в электронном виде в электронной информационно-образовательной среде организации, в которой они получают образование, на едином портале государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги"), а также с использованием многофункционального сервиса обмена информацией (мессенджер MАХ). Сведения о зачетных книжках студенты будут получать в электронной информационно-образовательной среде организации, в которой они получают образование, и на едином портале государственных и муниципальных услуг.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Названы самые популярные сервисы на "Госуслугах"
26 декабря, 10:12
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала