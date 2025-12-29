Рейтинг@Mail.ru
Стубб рассказал о разговоре европейцев с Трампом и Зеленским - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:54 29.12.2025 (обновлено: 01:02 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/stubb-2065254624.html
Стубб рассказал о разговоре европейцев с Трампом и Зеленским
Стубб рассказал о разговоре европейцев с Трампом и Зеленским - РИА Новости, 29.12.2025
Стубб рассказал о разговоре европейцев с Трампом и Зеленским
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что разговор европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским длился более часа, они... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T00:54:00+03:00
2025-12-29T01:02:00+03:00
в мире
александер стубб
франция
дональд трамп
нато
еврокомиссия
мирный план сша по украине
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008626041_0:55:3116:1808_1920x0_80_0_0_5950d9665d2b9e8e73c70c181d3b0fb0.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065254981.html
франция
сша
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008626041_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_8485fc27adeb5799aa1cafcbd8a2e7dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александер стубб, франция, дональд трамп, нато, еврокомиссия, мирный план сша по украине, владимир зеленский, марк рютте, сша, финляндия
В мире, Александер Стубб, Франция, Дональд Трамп, НАТО, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине, Владимир Зеленский, Марк Рютте, США, Финляндия
Стубб рассказал о разговоре европейцев с Трампом и Зеленским

Стубб: европейцы обсудили с Трампом и Зеленским шаги по прекращению конфликта

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что разговор европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским длился более часа, они обсудили конкретные шаги по прекращению конфликта на Украине.
По словам Стубба, в переговорах также принимали участие лидеры Франции, Италии, ФРГ, Польши, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер Норвегии Йонас гар Стере и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Провел прекрасный звонок с Трампом, Зеленским, (президентом Франции Эммануэлем - ред.) Макроном... Звонок длился час. Мы обсудили конкретные шаги по тому, как окончить войну", - говорится в публикации в соцсети X Стубба.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп рассказал о разговоре с европейскими лидерами и Зеленским
00:58
 
В миреАлександер СтуббФранцияДональд ТрампНАТОЕврокомиссияМирный план США по УкраинеВладимир ЗеленскийМарк РюттеСШАФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала