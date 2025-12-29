США должны понять намерение России пересмотреть позицию, заявил Ушаков

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. США должны отнестись с пониманием к намерениям России пересмотреть свои переговорные позиции после предпринятой Киевом попытки атаки на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.