США должны понять намерение России пересмотреть позицию, заявил Ушаков

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. США должны отнестись с пониманием к намерениям России пересмотреть свои переговорные позиции после предпринятой Киевом попытки атаки на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок, позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко. И американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма, российская сторона не может поступить иначе", - сказал Ушаков журналистам.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.