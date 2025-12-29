Рейтинг@Mail.ru
США должны понять намерение России пересмотреть позицию, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 29.12.2025 (обновлено: 19:33 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/ssha-2065500634.html
США должны понять намерение России пересмотреть позицию, заявил Ушаков
США должны понять намерение России пересмотреть позицию, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.12.2025
США должны понять намерение России пересмотреть позицию, заявил Ушаков
США должны отнестись с пониманием к намерениям России пересмотреть свои переговорные позиции после предпринятой Киевом попытки атаки на государственную... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T19:27:00+03:00
2025-12-29T19:33:00+03:00
в мире
сша
россия
киев
юрий ушаков
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059421925_0:149:3009:1842_1920x0_80_0_0_67f62a0b4e86c9adac967e7e0df123a5.jpg
https://ria.ru/20251222/ukraina-2063750436.html
сша
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059421925_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_38a9d7acefdc2ee9a6256ac3960a5186.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, киев, юрий ушаков, сергей лавров, владимир путин
В мире, США, Россия, Киев, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Владимир Путин
США должны понять намерение России пересмотреть позицию, заявил Ушаков

Ушаков: США должны понять намерение России пересмотреть переговорные позиции

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. США должны отнестись с пониманием к намерениям России пересмотреть свои переговорные позиции после предпринятой Киевом попытки атаки на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок, позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко. И американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма, российская сторона не может поступить иначе", - сказал Ушаков журналистам.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
22 декабря, 09:38
 
В миреСШАРоссияКиевЮрий УшаковСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала