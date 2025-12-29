США пообещали не дать геополитике осложнить работу G20, заявила шерпа Лукаш

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. США пообещали не дать геополитическим разногласиям помешать продвижению повестки экономического роста в G20, заявила в интервью РИА Новости российская шерпа в объединении Светлана Лукаш.

"Американские коллеги четко заявили, что они будут делать все возможное, чтобы геополитические разногласия не тормозили нормальное взаимодействие по рабочим направлениям", — сказала она.

Лукаш отметила, что вопрос участия ЮАР в мероприятиях G20 во время председательства США пока не удалось урегулировать, но все страны надеются решить эту проблему.

"Все высказали пожелание, чтобы вопрос был пересмотрен. Надеемся, что возобладает какой-то другой подход", — добавила шерпа.