https://ria.ru/20251229/ssha-2065301827.html
США пообещали не дать геополитике осложнить работу G20, заявила шерпа Лукаш
США пообещали не дать геополитике осложнить работу G20, заявила шерпа Лукаш - РИА Новости, 29.12.2025
США пообещали не дать геополитике осложнить работу G20, заявила шерпа Лукаш
США пообещали не дать геополитическим разногласиям помешать продвижению повестки экономического роста в G20, заявила в интервью РИА Новости российская шерпа в... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T10:03:00+03:00
2025-12-29T10:03:00+03:00
2025-12-29T16:36:00+03:00
в мире
россия
сша
светлана лукаш
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155531/69/1555316916_0:59:3032:1765_1920x0_80_0_0_ee11575d407d4630759334057e32a5e8.jpg
https://ria.ru/20251227/ssha-2065034102.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155531/69/1555316916_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_41212f26f37340315606dfd9c3af7765.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, светлана лукаш, большая двадцатка
В мире, Россия, США, Светлана Лукаш, Большая двадцатка
США пообещали не дать геополитике осложнить работу G20, заявила шерпа Лукаш
Лукаш: США пообещали не допустить геополитических разногласий в G20
ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. США пообещали не дать геополитическим разногласиям помешать продвижению повестки экономического роста в G20, заявила в интервью РИА Новости российская шерпа в объединении Светлана Лукаш.
"Американские коллеги четко заявили, что они будут делать все возможное, чтобы геополитические разногласия не тормозили нормальное взаимодействие по рабочим направлениям", — сказала она.
Лукаш
отметила, что вопрос участия ЮАР
в мероприятиях G20
во время председательства США
пока не удалось урегулировать, но все страны надеются решить эту проблему.
"Все высказали пожелание, чтобы вопрос был пересмотрен. Надеемся, что возобладает какой-то другой подход", — добавила шерпа.
На прошлой неделе в Вашингтоне состоялась первая встреча представителей стран G20 в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит организации запланирован на декабрь 2026 года в Майами
.