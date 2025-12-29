Рейтинг@Mail.ru
10:03 29.12.2025 (обновлено: 16:36 29.12.2025)
США пообещали не дать геополитике осложнить работу G20, заявила шерпа Лукаш

Лукаш: США пообещали не допустить геополитических разногласий в G20

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСветлана Лукаш
Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Светлана Лукаш. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. США пообещали не дать геополитическим разногласиям помешать продвижению повестки экономического роста в G20, заявила в интервью РИА Новости российская шерпа в объединении Светлана Лукаш.
"Американские коллеги четко заявили, что они будут делать все возможное, чтобы геополитические разногласия не тормозили нормальное взаимодействие по рабочим направлениям", — сказала она.
Лукаш отметила, что вопрос участия ЮАР в мероприятиях G20 во время председательства США пока не удалось урегулировать, но все страны надеются решить эту проблему.
"Все высказали пожелание, чтобы вопрос был пересмотрен. Надеемся, что возобладает какой-то другой подход", — добавила шерпа.
На прошлой неделе в Вашингтоне состоялась первая встреча представителей стран G20 в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит организации запланирован на декабрь 2026 года в Майами.
Шерпа рассказала о статусе Польши на саммите G20
27 декабря, 11:00
 
