Конгрессвумен заявила, что многие политики против урегулирования на Украине

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Многие политики в Соединенных Штатах, включая представителей как Республиканской, так и Демократической партии, противятся урегулированию конфликта на Украине, поскольку лично заинтересованы в его продолжении из-за вложений в акции американских оборонных компаний, уверена член палаты представителей США Анна Паулина Луна.

"Я хочу отметить, что есть много людей, и не только демократов в Вашингтоне , которые не хотят, чтобы это мирное соглашение состоялось, потому что многие из них имеют личную заинтересованность в некоторых оборонных подрядчиках, и их личные инвестиции связаны с акциями этих компаний. Поэтому мы видим сопротивление", - заявила она в эфире телеканала Fox News.

При этом Луна выразила уверенность в том, что урегулирование конфликта произойдет, несмотря на сопротивление этих политиков.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС . Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.