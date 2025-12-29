Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен заявила, что многие политики против урегулирования на Украине - РИА Новости, 29.12.2025
04:39 29.12.2025
Конгрессвумен заявила, что многие политики против урегулирования на Украине
Конгрессвумен заявила, что многие политики против урегулирования на Украине
Многие политики в Соединенных Штатах, включая представителей как Республиканской, так и Демократической партии, противятся урегулированию конфликта на Украине,... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T04:39:00+03:00
2025-12-29T04:39:00+03:00
дональд трамп, владимир зеленский, анна паулина луна, запорожская аэс
Конгрессвумен заявила, что многие политики против урегулирования на Украине

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Многие политики в Соединенных Штатах, включая представителей как Республиканской, так и Демократической партии, противятся урегулированию конфликта на Украине, поскольку лично заинтересованы в его продолжении из-за вложений в акции американских оборонных компаний, уверена член палаты представителей США Анна Паулина Луна.
"Я хочу отметить, что есть много людей, и не только демократов в Вашингтоне, которые не хотят, чтобы это мирное соглашение состоялось, потому что многие из них имеют личную заинтересованность в некоторых оборонных подрядчиках, и их личные инвестиции связаны с акциями этих компаний. Поэтому мы видим сопротивление", - заявила она в эфире телеканала Fox News.
При этом Луна выразила уверенность в том, что урегулирование конфликта произойдет, несмотря на сопротивление этих политиков.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
