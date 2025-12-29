Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошли три сильные вспышки - РИА Новости, 29.12.2025
Наука
 
07:04 29.12.2025
На Солнце произошли три сильные вспышки
На Солнце произошли три сильные вспышки
Три сильные вспышки класса М произошли на Солнце за прошедшую ночь, следует из данных, представленных на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T07:04:00+03:00
2025-12-29T07:04:00+03:00
наука
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
наука
космос - риа наука
2025
российская академия наук, мощные вспышки на солнце, наука, космос - риа наука
Наука, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Наука, Космос - РИА Наука
На Солнце произошли три сильные вспышки

На Солнце произошли три сильные вспышки класса М

Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Три сильные вспышки класса М произошли на Солнце за прошедшую ночь, следует из данных, представленных на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Указывается, что в ночь на понедельник звезда породила три вспышки М класса в 0.13, 1.39 и 3.02 мск. Самая сильная из них достигла балла М4.2, что несколько меньше, чем вспышка в ночь на субботу.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Рекордные вспышки на Солнце возможны в 2026 году, сообщил ученый
Вчера, 03:23
Также ночью на Солнце были зафиксированы три обычные вспышки класса С.
Ранее в Лаборатории сообщили, что в ночь на 27 декабря на Солнце произошла самая сильная с 8 декабря вспышка. Ей был присвоен балл М5.1. Более того, пика вспышечной активности звезда может достичь на новогодние праздники.
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
На Солнце произошла "черная" вспышка
8 декабря, 11:13
 
Наука
 
 
