На Солнце произошли три сильные вспышки

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Три сильные вспышки класса М произошли на Солнце за прошедшую ночь, следует из данных, представленных на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Указывается, что в ночь на понедельник звезда породила три вспышки М класса в 0.13, 1.39 и 3.02 мск. Самая сильная из них достигла балла М4.2, что несколько меньше, чем вспышка в ночь на субботу.

Также ночью на Солнце были зафиксированы три обычные вспышки класса С.