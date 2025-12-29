https://ria.ru/20251229/solntse-2065279756.html
На Солнце произошли три сильные вспышки
2025-12-29T07:04:00+03:00
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Три сильные вспышки класса М произошли на Солнце за прошедшую ночь, следует из данных, представленных на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Указывается, что в ночь на понедельник звезда породила три вспышки М класса в 0.13, 1.39 и 3.02 мск. Самая сильная из них достигла балла М4.2, что несколько меньше, чем вспышка в ночь на субботу.
Также ночью на Солнце были зафиксированы три обычные вспышки класса С.
Ранее в Лаборатории сообщили, что в ночь на 27 декабря на Солнце произошла самая сильная с 8 декабря вспышка. Ей был присвоен балл М5.1. Более того, пика вспышечной активности звезда может достичь на новогодние праздники.