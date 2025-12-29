https://ria.ru/20251229/snegopad-2065525994.html
Калининградскую область накрыл снегопад со штормовым ветром
2025
Снегопад со штормовым ветром накрыл Калининградскую область
КАЛИНИНГРАД, 29 дек – РИА Новости. Снегопад со штормовым ветром накрыл Калининградскую область, ветер усилился на востоке региона, ближе к вечеру в прибрежных городах падает мокрый снег, напоминающий крупу, передает корреспондент РИА Новости.
По информации регионального ГУ МЧС
30 декабря по Калининградской области
начиная с 0.00-3.00 (1.00-4.00 мск) ожидается усиление северо-западного ветра до 13-18 метров в секунду, на побережье до 20-22 метров в секунду.
"Неблагоприятные погодные условия в Калининградской области привели к изменениям в расписании движения в аэропорту "Храброво", включая задержки вылетов и отмену рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале калининградского аэропорта.
По данным онлайн-табло аэропорта на 21.50 (22.50 мск), отменен один рейс в Москву
на вылет и прилет задерживается 12 рейсов по направлениям Санкт–Петербург
Москва, Уфа
и Пермь
.
Госавтоинспекция Калининградской области также предупредила водителей об ухудшении погодных условий и понижении температуры. "На дорогах возможно образование гололедицы", - сообщает в Telegram-канале областная ГАИ
.
В понедельник начальник гидрометцентра Калининградской области Юрий Скляров сообщил РИА Новости, что в регионе ожидается влияние глубокого циклона с севера и северо-запада, с которым будет связан сильный северо-западный порывистый ветер вплоть до штормовых значений, выпадение снега и мокрого снега.