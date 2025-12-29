Рейтинг@Mail.ru
Калининградскую область накрыл снегопад со штормовым ветром - РИА Новости, 29.12.2025
23:15 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/snegopad-2065525994.html
Калининградскую область накрыл снегопад со штормовым ветром
калининградская область, москва, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, новый год
Калининградская область, Москва, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ, Новый год
КАЛИНИНГРАД, 29 дек – РИА Новости. Снегопад со штормовым ветром накрыл Калининградскую область, ветер усилился на востоке региона, ближе к вечеру в прибрежных городах падает мокрый снег, напоминающий крупу, передает корреспондент РИА Новости.
По информации регионального ГУ МЧС, 30 декабря по Калининградской области начиная с 0.00-3.00 (1.00-4.00 мск) ожидается усиление северо-западного ветра до 13-18 метров в секунду, на побережье до 20-22 метров в секунду.
Деревья - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Калининградской области штормовой ветер повалил деревья
28 декабря, 15:50
"Неблагоприятные погодные условия в Калининградской области привели к изменениям в расписании движения в аэропорту "Храброво", включая задержки вылетов и отмену рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале калининградского аэропорта.
По данным онлайн-табло аэропорта на 21.50 (22.50 мск), отменен один рейс в Москву, на вылет и прилет задерживается 12 рейсов по направлениям Санкт–Петербург, Москва, Уфа и Пермь.
Госавтоинспекция Калининградской области также предупредила водителей об ухудшении погодных условий и понижении температуры. "На дорогах возможно образование гололедицы", - сообщает в Telegram-канале областная ГАИ.
В понедельник начальник гидрометцентра Калининградской области Юрий Скляров сообщил РИА Новости, что в регионе ожидается влияние глубокого циклона с севера и северо-запада, с которым будет связан сильный северо-западный порывистый ветер вплоть до штормовых значений, выпадение снега и мокрого снега.
Аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В аэропорту Калининграда задержали более 20 рейсов
Вчера, 08:16
 
Калининградская областьМоскваСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГИБДД МВД РФНовый год
 
 
