Калининградскую область накрыл снегопад со штормовым ветром

КАЛИНИНГРАД, 29 дек – РИА Новости. Снегопад со штормовым ветром накрыл Калининградскую область, ветер усилился на востоке региона, ближе к вечеру в прибрежных городах падает мокрый снег, напоминающий крупу, передает корреспондент РИА Новости.

По информации регионального ГУ МЧС , 30 декабря по Калининградской области начиная с 0.00-3.00 (1.00-4.00 мск) ожидается усиление северо-западного ветра до 13-18 метров в секунду, на побережье до 20-22 метров в секунду.

"Неблагоприятные погодные условия в Калининградской области привели к изменениям в расписании движения в аэропорту "Храброво", включая задержки вылетов и отмену рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале калининградского аэропорта.

Пермь. По данным онлайн-табло аэропорта на 21.50 (22.50 мск), отменен один рейс в Москву , на вылет и прилет задерживается 12 рейсов по направлениям Санкт–Петербург , Москва, Уфа

Госавтоинспекция Калининградской области также предупредила водителей об ухудшении погодных условий и понижении температуры. "На дорогах возможно образование гололедицы", - сообщает в Telegram-канале областная ГАИ