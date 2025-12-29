В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве и покушении в 2003 году

По данным ведомства, задержанные подозреваются в убийстве семейной пары и их охранника, а также ранении случайного свидетеля у дома по проспекту Стачек в Санкт-Петербурге. Убийство было совершено из-за личной неприязни к жертве, возникшей из-за перераспределения акций нескольких коммерческих предприятий.

В пресс-службе СК добавили, что подозреваемые вели за коммерсантом слежку. По информации ведомства, еще в октябре 2003 года один из соучастников прикрепил самодельное взрывное устройство к автомобилю потерпевшего, однако вскоре вместе с другим фигурантом он был вынужден ретироваться, поскольку их заметили очевидцы. Они не привели взрывное устройство в действие, и впоследствии оно было обезврежено правоохранителями.