В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве и покушении в 2003 году
29.12.2025
В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве и покушении в 2003 году
Двое муниципальных чиновников и один местный житель задержаны по подозрению в совершении в 2003 году убийства и покушения в Петербурге, сообщает пресс-центр СК
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости.
Двое муниципальных чиновников и один местный житель задержаны по подозрению в совершении в 2003 году убийства и покушения в Петербурге, сообщает
пресс-центр СК РФ.
"Следственными органами ГСУ СК России
по городу Санкт-Петербургу
расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "б", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ, статьи 30, пунктов "е", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство трех лиц и покушение на убийство еще одного мужчины). По подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое сотрудников муниципального образования "Дачное" и местный житель", - сообщает пресс-служба.
По данным ведомства, задержанные подозреваются в убийстве семейной пары и их охранника, а также ранении случайного свидетеля у дома по проспекту Стачек в Санкт-Петербурге. Убийство было совершено из-за личной неприязни к жертве, возникшей из-за перераспределения акций нескольких коммерческих предприятий.
В пресс-службе СК добавили, что подозреваемые вели за коммерсантом слежку. По информации ведомства, еще в октябре 2003 года один из соучастников прикрепил самодельное взрывное устройство к автомобилю потерпевшего, однако вскоре вместе с другим фигурантом он был вынужден ретироваться, поскольку их заметили очевидцы. Они не привели взрывное устройство в действие, и впоследствии оно было обезврежено правоохранителями.