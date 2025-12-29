Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве и покушении в 2003 году - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/sk-2065519044.html
В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве и покушении в 2003 году
В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве и покушении в 2003 году - РИА Новости, 29.12.2025
В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве и покушении в 2003 году
Двое муниципальных чиновников и один местный житель задержаны по подозрению в совершении в 2003 году убийства и покушения в Петербурге, сообщает пресс-центр СК... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T22:01:00+03:00
2025-12-29T22:01:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_18dcfa111cccca6d85e040acc37175bf.jpg
https://ria.ru/20251229/sk-2065512522.html
https://ria.ru/20251229/vzyatka-2065465607.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_420:0:2736:1737_1920x0_80_0_0_5ec50ebddf5b9901e39ee2af78a0b93b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве и покушении в 2003 году

В Петербурге задержали двух чиновников по подозрению в убийстве в 2003 г

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Двое муниципальных чиновников и один местный житель задержаны по подозрению в совершении в 2003 году убийства и покушения в Петербурге, сообщает пресс-центр СК РФ.
"Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "б", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ, статьи 30, пунктов "е", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство трех лиц и покушение на убийство еще одного мужчины). По подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое сотрудников муниципального образования "Дачное" и местный житель", - сообщает пресс-служба.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
СК завершил расследование дела о перестрелке в Москве в 2005 году
Вчера, 21:10
По данным ведомства, задержанные подозреваются в убийстве семейной пары и их охранника, а также ранении случайного свидетеля у дома по проспекту Стачек в Санкт-Петербурге. Убийство было совершено из-за личной неприязни к жертве, возникшей из-за перераспределения акций нескольких коммерческих предприятий.
В пресс-службе СК добавили, что подозреваемые вели за коммерсантом слежку. По информации ведомства, еще в октябре 2003 года один из соучастников прикрепил самодельное взрывное устройство к автомобилю потерпевшего, однако вскоре вместе с другим фигурантом он был вынужден ретироваться, поскольку их заметили очевидцы. Они не привели взрывное устройство в действие, и впоследствии оно было обезврежено правоохранителями.
Начальник ФГБУ 27 ЦНИИ Минобороны России Андрей Протасов в Савеловском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
СК завершил расследование дела экс-главы НИИ Минобороны о взятках
Вчера, 16:54
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала