Двенадцатилетний Склокин обыграл чемпиона мира по шахматам - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
15:49 29.12.2025
Двенадцатилетний Склокин обыграл чемпиона мира по шахматам
Двенадцатилетний Склокин обыграл чемпиона мира по шахматам
Российский шахматист Сергей Склокин в 12-летнем возрасте одержал победу над 18-м чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу в третьем туре мирового первенства... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
https://ria.ru/20251215/fedoseev-2062125105.html
Двенадцатилетний Склокин обыграл чемпиона мира по шахматам

Двенадцатилетний Склокин обыграл чемпиона мира по шахматам Гукеша на ЧМ по блицу

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский шахматист Сергей Склокин в 12-летнем возрасте одержал победу над 18-м чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу в третьем туре мирового первенства по блицу, который проходит в Дохе.
Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 80-м ходу.
После трех раундов Склокин занимает 12-е место в таблице с 3 очками. Гукеш, набравший 2 балла, располагается на 66-й строчке.
Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд превышает 1 млн евро.
Отказавшегося выступать за Россию шахматиста лишили звания гроссмейстера
15 декабря, 13:40
 
