Ушаков прокомментировал предложения Украины по урегулированию
19:19 29.12.2025 (обновлено: 19:28 29.12.2025)
Ушаков прокомментировал предложения Украины по урегулированию
Ушаков прокомментировал предложения Украины по урегулированию
Россия видит в предложениях Украины по урегулированию поле для интерпретаций, чтобы уклониться от обязательств, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.12.2025
в мире, украина, россия, мирный план сша по украине, юрий ушаков, дональд трамп, сша
В мире, Украина, Россия, Мирный план США по Украине, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, США
Ушаков прокомментировал предложения Украины по урегулированию

Ушаков: РФ видит в предложениях Украины возможность уклониться от обязательств

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия видит в предложениях Украины по урегулированию поле для интерпретаций, чтобы уклониться от обязательств, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"(Президент США) Дональд Трамп проинформировал о некоторых достигнутых командой (Владимира) Зеленского результатах, идущих именно в этом направлении (направлении урегулирования - ред.), но все равно, по нашей оценке, оставляющих киевским властям поле для различных интерпретаций с тем, чтобы уклониться от выполнения своих обязательств", - сказал он журналистам.
