Ушаков прокомментировал предложения Украины по урегулированию
Ушаков прокомментировал предложения Украины по урегулированию
Россия видит в предложениях Украины по урегулированию поле для интерпретаций, чтобы уклониться от обязательств, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T19:28:00+03:00
Ушаков: РФ видит в предложениях Украины возможность уклониться от обязательств