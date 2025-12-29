Лавров: Россия рассчитывает, что США будут придерживаться пониманий Аляски

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает, что США смогут и далее придерживаться взаимопониманий, достигнутых в Анкоридже, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Видим, что президент (США) Дональд Трамп буквально в ежедневном режиме предпринимает искренние и серьезные усилия по поиску путей урегулирования, старается не прогибаться под давлением, которое на него пытаются оказывать киевский режим и европейцы. Рассчитываем, что американская сторона сможет и далее придерживаться взаимопониманий, достигнутых в Анкоридже", - сказал министр.
"Сейчас администрация США ведет активную и ориентированную на результат посредническую работу в этом направлении. Только в последние несколько дней состоялись важные телефонные разговоры президентов России и США по этой теме", - указал он.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.