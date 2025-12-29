Лавров: Россия рассчитывает, что США будут придерживаться пониманий Аляски

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает, что США смогут и далее придерживаться взаимопониманий, достигнутых в Анкоридже, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.