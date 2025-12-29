Робинзоны по собственной воле: печальная участь советских дезертиров

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Константин Белов. Среди тех, кто добровольно пропадал без вести, были не только жертвы обстоятельств, но и люди, сделавшие осознанный выбор — спрятаться, исчезнуть, переждать. Иногда на годы, иногда на десятилетия.

Истории Марка Гурского, Яниса Пинупса и Николая Халимовского — разные по географии и судьбам, но удивительно схожие по содержанию.

Ушел в тайгу с пулеметом

На севере Новосибирской области до сих пор вспоминают странного человека, которого местные прозвали Тарзаном. Его почти не видели, о нем говорили шепотом, а кто-то вообще считал выдумкой. Между тем Марк Гурский существовал вполне реально и исчез ровно на десять лет.

В 1943 году он ушел в лес. То ли сбежал из части, то ли не явился по повестке — точно не известно. В военное время разница была несущественной: дезертиров не жаловали. Понимая это, Гурский сначала добрался до родственников Красиковых в селе Крещенском. Но задерживаться там было опасно. Сделав запасы, он ушел глубже, в верховья реки Тартас, туда, где даже охотники бывали редко.

© Getty Images / brave-carp Тайга © Getty Images / brave-carp Тайга

Марк построил не одну, а сразу несколько землянок и избушек, разбросанных на десятки километров. В одной не задерживался, кочевал между ними, путал следы. Любой шорох казался угрозой.

Питался тем, что давала тайга. Охотился, ловил рыбу, собирал грибы, яйца птиц. Был силен, вынослив, ловок. Говорили, что мог выйти победителем из схватки с медведем, имея лишь нож или топор. Землю он тоже освоил: расчистил участки, завел огороды, устроил тайники с припасами вдоль маршрутов.

Однажды ему улыбнулась удача — в лесу он наткнулся на обломки истребителя "Аэрокобра", поставленного в СССР по ленд-лизу. Гурский снял исправный авиационный пулемет и нашел к нему патроны. С того дня в тайге появился "Робинзон с пулеметом".

© Getty Images / ullstein bild Dtl. Bell P-39 "Аэрокобра" © Getty Images / ullstein bild Dtl. Bell P-39 "Аэрокобра"

Единственная гостья

Иногда Гурскому все же приходилось выходить к людям. Он появлялся у родственников, менял мясо и грибы на одежду, соль, предметы быта. Тогда же у него возникла мечта — найти женщину , которая согласилась бы разделить его жизнь. Но как это сделать, он не знал.

Развязка оказалась мрачной. В тайге он встретил девушку, собиравшую грибы, и попросту увел ее с собой. Вел окружными путями, в основном по ночам, чтобы она не смогла запомнить дорогу. По одной версии, девушка позже сбежала. По другой — Гурский отпустил ее сам, узнав о беременности.

© Getty Images / Boston Globe Грибы © Getty Images / Boston Globe Грибы

Так или иначе, именно она стала единственным человеком, побывавшим в его логове . После допроса милиция получила обрывочные сведения о районе, где скрывался дезертир. Несколько дней правоохранители блуждали по тайге, пока не нашли одну из землянок.

Когда связанного Марка привели в деревню, люди ахнули. Он был огромен, выше конвоиров на голову. Рыжий, с длинными волосами и бородой, в звериных шкурах. За ним несли пулемет.

"Когда доставили Тарзана в деревню, крепко удивились люди. Сам огромный, рыжий, волосы на голове и бороде длиннющие, одет в звериные шкуры — чистый Робинзон", — писал журналист Евгений Доброхотов.

Выяснилось, что Гурский скрывался десять лет. Какое наказание он понес, неизвестно. По одним слухам, получил срок. По другим — был освобожден за давностью. Факт в том, что он остался жить среди людей.

Полвека под полом

История Яниса Пинупса — другая по масштабу. Он скрывался почти 51 год.

Летом 1944-го 20-летний латыш был призван в Красную армию. Участвовал в двух боях. Во втором его контузило взрывом, он потерял сознание. Очнувшись, обнаружил вокруг лишь погибших. Санитары, вероятно, приняли его за мертвого.

Травмы оказались не смертельными, Янис мог идти. Но страх оказался сильнее долга. Он не вернулся ни в часть, ни в медсанбат, а пошел домой.

Два месяца он пробирался к родной деревне Котлери, избегая дорог и патрулей. Осенью встретился с родными. Первое время жил в лесу, мать приносила еду. Зимой это стало невозможным. Тогда Янис вырыл землянку в хлеву и замаскировал вход. Для большинства он числился пропавшим без вести.

Годы шли. Янис почти не выходил наружу, иногда по ночам гулял по двору, помогал по хозяйству. Спустя пять лет семья построила новый дом, старый отдали ему полностью.

В 1980-е здоровье дало сбой. Родных почти не осталось, помогать стало некому . Ногу он повредил так, что без врача было не обойтись. Его тайно вывезли в соседнее село, спрятав в телеге с сеном. В амбулатории он был под чужой фамилией.

Даже после распада СССР Пинупс не сразу решился выйти из тени. Страх стал частью личности. Лишь в 1995 году он пришел в полицию. Семидесятилетний старик на короткое время стал героем прессы. Потом о нем забыли. Он тихо жил в родной деревне и, по некоторым данным, умер в 2010 году.

Четверть века у печки

Николай Халимовский не ушел далеко — остался дома, и именно это сделало его заточение таким долгим.

В 1943 году, сразу после освобождения родной деревни Онишполь от немцев, 18-летнего Николая призвали в армию. Его зенитная батарея прикрывала переправу через Припять. Немецкий налет превратил позиции в ад. Николай выжил и сломался. Он бросил винтовку и пошел домой.

Из НКВД пришли с обыском. Родители спрятали сына. Сначала в погребе, потом отец оборудовал тайник у печи. Днем Николай не выходил вообще. Ночью — короткие прогулки по двору. Любой скрип калитки гнал его обратно в "нору".

Так прошло 25 лет. Развязка наступила случайно. В гости приехал дальний родственник — партийный работник. Николай успел спрятаться, но родители не убрали со стола лишнюю миску. Гость это заметил. Расследование было недолгим. Он поставил ультиматум: либо Николай сдается сам, либо о нем сообщат.