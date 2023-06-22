https://ria.ru/20230622/tayga-1879781953.html

Ее считали погибшей, а она вернулась беременной. Кто увел девушку в тайгу

Ее считали погибшей, а она вернулась беременной. Кто увел девушку в тайгу - РИА Новости, 22.06.2023

Ее считали погибшей, а она вернулась беременной. Кто увел девушку в тайгу

В этой истории есть место предательству Родины, упавшему американскому самолету, рукопашной с медведем и, конечно, любовному сюжету. Проверить ее подлинность... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:04

2023-06-22T13:04

2023-06-22T18:56

история

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В этой истории есть место предательству Родины, упавшему американскому самолету, рукопашной с медведем и, конечно, любовному сюжету. Проверить ее подлинность невозможно. Но по крайней мере отдельные эпизоды - чистая правда.Уклонист или дезертир?Начало пятидесятых. Молодая сибирячка отправилась в лес за грибами и пропала. Поиски не дали результата. Милиция возбудила дело об убийстве и даже установила виновника. Один из местных жителей получил срок. Однако спустя некоторое время исчезнувшая “воскресла”. То, что она рассказала, повергла односельчан в шок.Найти первоисточник этой истории сложно. Одно из ранних упоминаний - заметка 1991-го в газете "Куйбышевский вестник" за подписью Евгения Доброхотова (речь о сибирском Куйбышеве - не путать с нынешней Самарой). В разных версиях детали меняются, но основная канва сохраняется и в целом соответствует тому тексту.В 1943-м 30-летний сибиряк Марк Гурский, не желая идти на фронт, скрылся в тайге. То ли уклонился от мобилизации. То ли дезертировал - то есть, сбежал после присяги.Его описывают как рыжего мужчину огромного роста, недюжинной физической силы. Якобы ходил на медведя с одним ножом.В лесу построил себе сеть землянок. Охотился, рыбачил. Собирал грибы, ягоды и орехи. Разбил в тайге огродцы. Лесную добычу тайком, через родственников, обменивал на муку, соль, порох, дробь и другие припасы.Охота с пулеметомОдин из ключевых эпизодов - падение над тайгой самолета. В статье Доброхотова их два. Модель не названа. Отмечается, что они были “совершенно новой конструкции”. Летели с новосибирского авиазавода имени Чкалова. В заметке указано, что летчики обоих машин спаслись и вышли к людям. А отшельник, забрав себе авиационный пулемет, боеприпасы, радиостанцию и динамо-машину, надежно замаскировал оба воздушных судна. Несмотря на все усилия, их так и не нашли.Согласно рассказам, Гурский приспособил пулемет для охоты (Доброхотов пишет - “одиночными выстрелами”). Говорится, что мужчина был достаточно силен, чтобы управляться со столь массивным видом оружия.В позднейших вариантах уточняется: самолет был один - американский истребитель Bell P-39 "Аэрокобра", поставленный по ленд-лизу. И эта часть истории наиболее близка к правде. Кроме того, она получила продолжение в наши дни. Но об этом позже.“Крепко удивились люди”Раскрыли Гурского из-за женщины. Отшельник страдал от одиночества. Однажды увидел в лесу девушку, собиравшую грибы. Насильно увел ее за собой. До жилья перемещались ночами, чтобы пленница не могла запомнить дорогу. Сделал ее сожительницей.Через некоторое время она забеременела и Гурский отпустил ее домой. В другом варианте истории пленница сбежала сама.Вернувшись к людям, женщина рассказала об отшельнике. Милиция поймала уклониста. Привела его в деревню Лисьи Норки. “Крепко удивились люди, - пишет Доброхотов. - Сам рыжий, волосы на голове и бороде длиннющие, одет в звериные шкуры - чистый Робинзон”.Данные о дальнейшей судьбе мужчины расходятся. По одной из версий, его посадили за дезертирство. По другой, он избежал наказания и получил должность в лесничестве. Однако вскоре вновь ушел в тайгу - теперь уже навсегда.Настоящая “Аэрокобра”Документальных подтверждений этой истории нет. Кроме одного эпизода. “Аэрокобра” действительно разбилась в указанном районе. Она пропала 24 октября 1943-го после вылета из Нижнеилимска. Истребителем управлял капитан, кавалер ордена Красной Звезды Григорий Чуйко. Он числится пропавшим без вести. Самолет так и не найден.Местные якобы видели хвостовое оперение машины, торчащее из болота недалеко от Лисьих Норок. Дело было зимой. Все остальное - под снегом.В начале 2000-х и в 2014-м “Белочку”, как называли воздушное судно советские пилоты, пытались обнаружить поисковики. Неудачно. Все, что удалось отыскать - “фрагменты из дюралюминиевого металла, предположительно используемые в самолетостроении”.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

история