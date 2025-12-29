Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
19:03 29.12.2025 (обновлено: 09:29 30.12.2025)
Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели новый телефонный разговор, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 30.12.2025
Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели новый телефонный разговор, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Трамп завершил положительную беседу с президентом Путиным об Украине", — написала она в соцсети Х.
Этот разговор стал десятым с начала года.
Накануне перед переговорами с Владимиром Зеленским во Флориде Трамп пообщался с российским лидером. Беседа длилась один час 15 минут, носила дружеский и деловой характер.
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин призвал Трампа и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию украинского конфликта.
Трамп заявил, что убедился в стремлении России к дипломатическому урегулированию ситуации, подчеркнул Ушаков. Со своей стороны, Путин согласился с предложением продолжить работу в рамках двух рабочих групп: по вопросам безопасности и экономики.
Киев атаковал резиденцию в разгар переговоров России и США, заявил Лавров
